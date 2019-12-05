انستجرام تبدأ بطلب تاريخ الميلاد عند تسجيل حساب جديد وتحدد خصوصية تلقي الرسائل

أعلنت انستجرام عن تحديثات جديدة من شأنها جعل المنصة مكان أكثر أماناً وخصوصية حيث ستبدأ بالطلب من المستخدمين الكشف عن تاريخ ميلادهم أثناء تسجيل حساب جديد، وكذلك تتيح لهم المزيد من التحكم بمن يمكنهم مراسلتهم.

تفرض شروط استخدام الخدمة في انستجرام أن يكون عمر المستخدم 13 عاماً فأكثر حتى يتمكن من التسجيل واستخدامها، لذا عند تسجيل حساب جديد ستطلب من المستخدم تزويدها بتاريخ ميلاده، فلو كان عمره عند وقت التسجيل أقل من 13 عاماً فلن يتمكن من الانضمام للشبكة الاجتماعية.

ولن يظهر تاريخ الميلاد في أي مكان ضمن التطبيق ولن يتمكن أحد من معرفته، وهو فقط للتأكيد بأن عمر المستخدم يؤهله للتسجيل في انستجرام.

ولو قرر المستخدم التسجيل في انستجرام بواسطة حساب فيس بوك فإنه سيتم توريد تاريخ ميلاده المسجل فيه على فيس بوك نفسه ولن يظهر تاريخ الميلاد لأي شخص آخر بالطبع.

وعند تغيير تاريخ الميلاد على فيس بوك سيتم تغييره في انستجرام بطبيعة الحال، أو لو سجلت بالبريد الالكتروني يمكنك تعديل تاريخ ميلادك على انستجرام مباشرة.

وكشفت الخدمة أنها ستستخدم تاريخ الميلاد لتعديل تجربة الاستخدام بالكامل مثل اقتراح خيارات خصوصية جديدة للمستخدمين الشباب المراهقين.

وعلى ذكر الخصوصية فإن انستجرام ستتيح لك التحكم بمن يمكنه التواصل معك عبر الرسائل الخاصة، بحيث يمكنك تعيين فقط من تتابعهم ليتواصل معك بالرسائل، أو العامة.

ولو تم تعيين خصوصية تلقي الرسائل من الذين تتابعهم فقط، فلن تتلقى رسائل من غرباء ولا حتى طلبات رسائل.

تأتي هذه الخصائص الجديدة ضمن جهود انستجرام الطويلة لتحسين تجربة الاستخدام وجعل المنصة مكان ملائم ومريح بعيداً عن الإزعاج وربما التحرش من الغرباء.