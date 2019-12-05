تطالب جوجل بدفع 50$ مليون بسبب انتهاك حقوق كلمات أغاني تمتلكها Genius

رفعت شركة Genius والتي تُعد واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية التي تمتلك حقوق كلمات للأغاني للفنانين حول العالم، قضية على شركة جوجل وشريكتها LyricFind تطالبها فيها بدفع 50$ مليون كتعويضات بسبب انتهاك حقوق النشر واستخدام كلمات أغاني تمتلكها واستخدامها في محرك البحث. وعللت الشركة هذه الخطوة كون جوجل تعي انتهاكها لحقوق النشر، كما أن هذا الانتهاك يأتي منافيًا لسلوكيات العمل والمنافسة.

تقوم جوجل بعرض كلمات الكثير من الأغاني عند البحث عنها، لكنها تُظهر كلمات تمتلكها Genius من مواقع أخرى بمقدمة البحث.

وتقول Genius أن المواقع التي تقوم جوجل بإظهار كلمات الأغاني منها في مقدمة البحث منسوخة كما هي من موقعها الرسمي.

وذكرت الشركة في بيانها أن هذا التصرف من جوجل لا ينتهك سياسية الخصوصية والنشر، بل يؤثر أيضًا على أرباحها التي تأتي من 10 سنوات عمل وصرف مئات الملايين من الدولارات للحصول على حقوق كلمات الأغاني ونشرها على الموقع.

وعلى ما يبدو أن LyricFind الشريكة لجوجل بكتابة نفس كلمات الأغاني على موقعها دون تصريح، وهو ما تأكد من خلال رفع قضية ضدها هي الأخرى بسبب هذا الأمر، لكن الغريب أن جوجل تُظهر نتائج البحث عن كلمات الأغاني من هذا الموقع في بداية البحث، ما يضر في وصول المستخدمين للمصدر الأصلي على موقع Genius.

أما الأكثر غرابة، فهو امتلاك كلًا من الموقعين لحقوق نشر الكلمات من الناشرين الأصليين للأغاني وأصحاب حقوق النشر.

ما يجعل الأمر يبدو محيرًا للوهلة الأولى، لكن ربما ثقة Genius بامتلاك حقوق عدد من الأغاني بشكل منفرد ساهم بالقضية.

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