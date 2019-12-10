جوجل تواجه تهماً بطرد 4 من موظفيها بسبب انضمامهم لنشاطات عمالية

ما زال القلق يتصاعد حول ظروف العمل في شركة جوجل بما يخص السياسات التي تطبقها وتفرضها على الموظفين للحد من الحق في الاعتراض أو التظاهر؛ ولا سيما بعد عملية الطرد الأخيرة التي لحقت تقرير سابق يتحدث عن مراقبة الشركة لموظفيها واتهامها بالتجسس عليهم لمنع التجمعات الاحتجاجية.

فيما أشار تقرير جديد لوكالة رويترز إلى أن النقابات العمالية تنظر إلى قضية موظفي جوجل الذين تم طردهم مؤخراً من الشركة بشكل جدي؛ بعد مشاركتهم في نشاطات عمالية داخل مكان العمل على حد قولهم.

حيث ترجع القضية إلى طرد أربع موظفين نوفمبر الماضي زعمت جوجل حينها أن طردهم جاء كإجراء قانوني على إثر انتهاكات متكررة من قبلهم لسياسات أمن البيانات في الشركة.

موضحةً أن الموظفين الأربعة قاموا بالبحث في معلومات موظفين أخرين تتعدى نطاق أعمالهم؛ بينما قال المطرودين الأربعة أنه تم اتخاذ الإجراء بحقهم لإخافة باقي الموظفين وإبقائهم بعيدين عن تشكيل أو تنظيم أي نشاط عمالي.

وعلى إثر هذه القضية قام اتحاد عمال الاتصالات في الولايات المتحدة CWA برفع قضية أعباء عمالية ضد شركة ألفابت الشركة الأم لجوجل نيابة عن الموظفين الأربعة؛ حيث جاء في نص الشكوى أن العاملين قد تم طردهم لترهيب باقي الموظفين من المشاركة أو الخوض في نشاطات واتحادات حماية حقوق العمال.

وبالبناء على الشكوى المقدمة من CWA يمكن توقع دخول المجلس الوطني الأمريكي للعمال على القضية والتحقيق في ظروف الطرد وساسيات جوجل الأخرى بحق العاملين والتأكد إذا ما كانت الشركة تنتهك حقوقهم أم لا.

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