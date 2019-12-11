قريبًا سيدعم جيميل اقتراح أوقات جديدة للاجتماعات مع إضافة ملاحظات لدعوات التقويم

في العام الماضي، قدّمت جوجل خيارًا لاقتراح أوقات اجتماعات جديدة في خدمة التقويم خاصتها، مما ساعد في إعادة الجدولة عندما يتعذر على المستخدم القيام بذلك، ونظرًا لأن الميزة مخفية إلى حد ما حيث تحتاج إلى النقر فوق الحدث في التقويم لإظهاره، فقد قررت الشركة جعله متاحًا عبر الدعوات في جيميل “Gmail”، مع تقديم أيضًا خيار لتدوين الملاحظات.

وبمجرد نشر الوظيفة لك، سترى قائمة “مزيد من الخيارات” الجديدة بجوار أزرار “نعم” و “ربما” و “لا” في دعوات التقويم المستلمة عبر جيميل، وبالنقر فوقهh ستتمكّن من اختيار “اقتراح وقت جديد” أو “إضافة ملاحظة”، وعند الوصول إلى أيٍّ منهما، سيتم نقلك إلى القسم المقابل في calendar.google.com.

أخيرًا ستكون هذه الميزات متاحة في البداية على خدمة جيميل على الويب، بعد ذلك سيتم إطلاقها على حسابات G Suite، ونجدر بالإشارة، أن جوجل لم تنص على أن هذه الوظيفة مقصورة على المستخدمين الذين يدفعون لها، لذلك نحن نفترض أن إعادة الجدولة وتدوين الملاحظات قد تأتي قريبًا للجميع.