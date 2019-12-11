google play على fx file explorerبعد ازالته عودة تطبيق

قبل نحو أسبوع من الآن، أزالت جوجل تطبيق مدير ومستكشف الملفات FX File Explorer من على متجرها جوجل بلاي متهمة أياه بأنه يعرض إعلانات خادعة، ولكن الحقيقة عكس ذلك، حيث على الرغم من إزالة التطبيق وبدون سابق إنذار، أوضح القائمون عليه، بأن التطبيق الخاص بهم قد حمل رابط لتطبيق حزمة الأيقونات Faenza Icon في قسم الثيمات، وعند الضغط عليه يتم نقل المستخدم فورًا إلى صفحة التطبيق من على متجر جوجل بلاي، هنا اشتبهت جوجل بهذا الأمر وقد قامت بإزالته على الفور.

على أي حال، هناك أخبار سارة لمستخدمي التطبيق، حيث بعد تقديم التماس وتوضيح مفصّل حول هذه الشبهة، تم إرجاع التطبيق على متجر بلاي، وفي هذا الشأن، أوضح مطوّر التطبيق بأن هذا الإصدار مطابق للنسخة التي تم نشرها قبل بضعة أشهر بدون اتخاذ أي إجراءات أو تغييرات.

أخيرًا، يُذكر بأن تطبيق FX File Explorer لديه أكثر من 5 مليون عملية تنزيل ولديه تصنيف 4 من 5 على متجر جوجل بلاي وحده، وهذا ما إذا دلّ يدل على أهمية التطبيق بين جموع المستخدمين، فإذا كنت أحد الراغبين في تجربته حمّله من أسفل.