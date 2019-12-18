واتساب ستقاضي الشركات التي أساءت استخدام ميزة الرسائل الجماعية

توفر واتساب ميزة للشركات عبر تطبيقها الخاص الموجه لها وواجهة برمجية مخصصة أن ترسل رسائل جماعية بكميات كبيرة وبسهولة بالغة، لكنها تعتقد أن إساءة استخدامها يستوجب المعاقبة.

اتخذت واتساب إجراءات جديدة من شأنها الحد من إساءة استخدام الميزة. حيث أن إرسال رسائل جماعية ومؤتمتة بكميات كبيرة ينتهك بنود الاستخدام.

بالرغم من أن واتساب لايمكنها معرفة محتوى الرسائل بفضل التشفير، لكنها قادرة على التعرف على السلوك المزعج بواسطة تحليل بعض المعلومات كصورة الملف الشخصي أو تقارير الإبلاغ من المستخدمين وبالطبع الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الشركة أنها أوقفت ملايين الحسابات بسبب انتهاك بنود الاستخدام هذه.

وفي حال لم تفلح الجهود التقنية لردع المخالفين، فإن واتساب ستلجأ للقضاء لمحاسبة من يقومون بانتهاك بنود الاستخدام أو يساعدون على ذلك عبر الرسائل الجماعية والمؤتمتة.

وأضافت أنها قد تحصل على معلومات خارجية عن سلوك المستخدمين من خارج التطبيق.

هذا يعني أن الشركات الإعلانية التي تستهدف واتساب قد تجد نفسها مدعى عليه في قضية قريباً لأنها تستخدم ميزة الرسائل المؤتمتة أو الجماعية لغير الغرض الذي وضعت لأجله.

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