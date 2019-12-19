هل ينجح تطبيق مايسكوب بجعل صحافة المواطن مهنة احترافية؟

استطاعت شبكات التواصل الاجتماعي أن تنقل المواطن من مجرّد متلقٍّ للخبر إلى صانعٍ له، ومن متفاعلٍ مع الأحداث إلى محرّك لها في الكثير من الأحيان، كما شاهدنا في العديد من الثورات حول العالم ولا سيما في العالم العربي، حيث أتى هذا الفضاء البديل ليروي عطش الناس للتعبير بحرّية ونقل الأحداث تحت مظلّة صحافة المواطن. ولكن بالرغم من النجاح الباهر الذي حقّقه هذا «الإعلام البديل» في صناعة المحتوى إلّا أنّه خلق جدلاً كبيراً في المجتمعات حول مدى موثوقية ما يتم تداوله من مقاطع وجدوى الاعتماد عليها.

تطبيق بريطانيّ يُدعى مايسكوب «myScoop – Citizen Journalism» عبارة عن مزيج بين الكاميرا التفاعلية وشبكات التواصل والمنصة التجارية، انطلق حديثاً وتلقَى فكرته رواجاً لافتاً حول العالم، حيث تخطّى عدد الذين قاموا بتحميله 100 ألف مستخدم في أوّل أشهر من الإعلان عنه، وهو يطرح حلولاً تقنيّة لأبرز التحدّيات أمام الإعلام البديل، وذلك عبر مميزات لافتة وفريدة من نوعها ستجعل صحافة المواطن أكثر دقّة وموثوقية… وربحية. ونظراً إلى الإقبال المتزايد من الدول العربية أيضاً فإنّ إدارة التطبيق تعمل على تدعيم التصفّح باللغة العربية خلال الأشهر المقبلة.

وقد وجد التطبيق المجانيّ طريقه لاستقطاب المدوّنين المرئيين Vloggers عبر الكاميرا التفاعلية التي يقدّمها والتي تحتوي على قوالب تصوير جاهزة يحتاج لها المدوّن المرئي لإعداد وإخراج المحتوى بشكل احترافي، وهو ما يسمح بتوفير الكثير من الوقت والجهد، خاصّة في الحالات التي تتطلّب النشر الفوري من موقع الحدث.

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