أنغامي تصبح أول منصة تصل 10 مليار استماع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كشفت المنصة الموسيقية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنغامي، عن تحقيقها رقمًا مهمًا ووصولها إلى أكثر من 10 مليار استماع في المنطقة وإنهاء السنة مع لائحة من أهمّ الأغاني والفنانين من كافة البلدان.

واحتفاءً بهذه المناسبة، أتاحت أنغامي لمستخدميها الآن اكتشاف أهم المحطات الموسيقيّة للفنانين هذه السنة وأفضل الأغاني والألبومات التي تصدرت 2019. كما أتاحت إمكانية التحقق من أرقام المستخدمين الخاصة لمعرفة من كان فنانهم المُفضّل لهذه السنة، أغنيتهم المُفضلة، أكثر أغاني استمعوا إليها، ونوعهم المفضل من الموسيقي.

وتعقيبًا على هذا الإنجاز، صرح إيلي حبيب، الشريك المؤسّس لأنغامي: “هذا إنجاز كبير لأنغامي وقرّرنا الاحتفال به مع مستخدمينا في مختلف أنحاء المنطقة مع حملتنا #Anghami2019InMusic. والحملة متوفّرة على المنصّة حيث يمكن للمستخدمين اكتشاف أهمّ لحظاتهم الموسيقيّة للسنة ومشاركتها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي”.

تقول أنغامي أن عام 2019، شهد تصدر أغنية “إنساي” لمحمد رمضان وسعد لمجرد عدد مرات الاستماع، تلتها أغنية “يا بتفكّر يا بتحس” لشيرين عبد الوهاب، وأغنية “م البداية” لمحمد حماقي. فيما تصدرت أغنية “Seniorita” لشون مينديز وكاميلا كابيلو قائمة أبرز الأغاني الأجنبية، تلتها أغنية “7 rings” لأريانا غراندي، ثم “It’s you” لعلي غاتي.

أما على صعيد الفنانين، فقد جاء ناصيف زيتون، حسين الجسمي، وعمر دياب في المراتب الأولى لكونهم الأكثر شعبية في المنطقة. بينما كان ألبوم “كل يوم من دا” لمحمد حماقي في صدارة الألبومات الغنائية، يليه ألبوم “أيام” لتامر عاشور، ثم “أبناء البطة السوداء” لكايروكي.

على نفس الجانب، حققت المواهب المحلية تطورًا كبيرًا في المجال لا سيما حمدان البلوشي وخليفة ناصر الإمارتيين، ليسجلا نجاحًا مميزًا خلال العام.

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