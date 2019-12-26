فرنسا تفرض غرامة مالية على جوجل لإساءة استعمال مكانتها في سوق الإعلانات

فرضت هيئة المنافسة الفرنسية على شركة جوجل غرامة مالية قدرها 150 مليون يورو في قضية مكافحة احتكار.

وتوصلت الهيئة إلى أن جوجل أساءت استخدام موقعها التنافسي المسيطر على سوق الإعلانات في خدمتها الإعلانية.

وتقول السلطات الفرنسية أنه مع اتساع السلطة للشركات تأتي المزيد من المسؤوليات. وبهذا تكون قد انتهت تحقيقات دامت لأربعة أعوام نتيجة اتهام شركة Gibmedia الفرنسية التقنية شركة جوجل بإيقاف حسابها الإعلاني بدون سابق إنذار.

وبالطبع لن تسكت جوجل على الغرامة وستقدم استئناف الحكم، ودافعت عن نفسها بأن إعلان الشركة الفرنسية قد يكون مضراً للمستخدمين من خلال خداعهم بالدفع لقاء خدمات تقدمها بدون إفصاح مفصل لبنود الفاتورة، ما يعني إخفاء بعض الرسوم المالية.

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض بها جوجل إلى غرامات من السلطات الفرنسية، وفي يناير الماضي تغرمت بمقدار 50 مليون يورو لانتهاك سياسة الخصوصية الأوروبية، وفي سبتمبر الماضي قامت بتسوية قضية احتيال مالي بقيمة مليار يورو.

لا تهدأ المعارك القضائية التي تشنها جوجل بسبب أعمالها حول العالم، وهي تواجه حالياً تحقيقات في الولايات المتحدة لسلوكها الاحتكاري.

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