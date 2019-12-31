جوجل تختبر ميزة تكبير الفيديو من على تطبيقها الصور

أصبحت خدمة صور جوجل أحد الخدمات الرئيسية لأي مستخدم، لما تُوفّر من مزايا مفيدة جدًا، على رأسها التخزين السحابي الغير محدود للصور والفيديو، ناهيك عن تمتعها بالذكاء عند البحث على الصور، ومؤخرًا، حصلت الخدمة على ميزة المراسلة المباشرة من أجل مشاركة الصور مع أحدهم، والآن تختبر الشركة ميزة تكبير مقاطع الفيديو، تمامًا كما هو الحال مع الصور.

بدوره، هذه الميزة ما هي إلّا محض اختبار محدود جدًا، وهي بسيطة بما يكفي للاستخدام، حيث لإلقاء نظرة فاحصة على لقطة في الفيديو، كل ما عليك فعله هو قرص إصبعيك كما هو الحال مع إيماءة التكبير في الصور، كذلك تدعم هذه الميزة التحرك في النقطة المقصودة، وهذا يخدم كثيرًا الصور المتحركة GIF

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