الاتحاد الأوروبي يوصي باستخدام تطبيق Signal بدلا من واتساب

في المفوضية الأوروبية ، قرروا أن WhatsApp ليس آمنًا بما يكفي لاستخدامه كأداة اتصال. وبدلاً من ذلك ، سيراهنون على Signal ، تطبيق المراسلة الآمن للغاية والذي يدعمه اليوم برايان أكتون ، أحد مؤسسي WhatsApp ، الذي قرر في ذلك الوقت التبرع بـ 50 مليون دولار إلى المسؤول عن تطوير تطبيق Signal .

كما لوحظ في بوابة Politico ، فإن الهدف من هذا التغيير هو تحسين أمن الاتصالات لتجنب تسرب البيانات أو الهجمات المحتملة التي قد تعرض سلامة البيانات المشتركة من قبل أعضاء المجموعة الأوروبية للخطر. ومع ذلك ، يوضحون أن Signal لن تكون الأداة المستخدمة لتنفيذ جميع أنواع الاتصالات.

يبدو أن السبب الرئيسي الذي دفع المفوضية الأوروبية إلى اختيار Signal بدلاً من تطبيق المراسلة واتساب هو حقيقة أنه مشروع مفتوح المصدر بخلاف واتساب ، على الرغم من أن كلا التطبيقين يستخدمان بروتوكولًا تشفير من طرف إلى طرف مشابه جدًا. بالإضافة إلى ذلك ، تم الإشادة ب Signal عدة مرات من قبل الناشطين وخبراء أمن الكمبيوتر مثل إدوارد سنودن.

من ناحية أخرى ، على عكس ما يحدث في WhatsApp ، لا يقوم Signal بتخزين نسخة من رسائل المستخدم أو إنشاء نسخ احتياطية مخزنة في السحب الخاصة بالجهات الخارجية مثل Google Drive – والتي قد تصبح هدف للهجوم في حالة وجد ضعف أمني فيها .

يمكنك تحميل التطبيق من الرابط التالي : Signal