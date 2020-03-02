شاهد كل ما يعرفه جوجل عنك ، تحركاتك ، ما تبحث عنه ، الصوت المسجل من هاتفك ..الخ

أنت تعلم (أو يجب أن تعلم) أن جوجل تراقب جميع خطواتك على الإنترنت تقريبًا. ما لا يعرفه الجميع هو أنه من الممكن معرفة ما تعرفه الشركة عنك ومقدار معرفتها أو استنتاجها حول ملفك الشخصي على الإنترنت ، استنادًا إلى سلوكك وما تقوم به عندما تستخدم جهازك .

في ما يلي بعض الروابط التي ستتيح لك فهمًا أكبر لما ​​تعرفه جوجل عنك:

في مجال الاعلانات تستخدم جوجل المعلومات التي تمتلكها عنك لتقديم إعلانات مستهدفة إلى ملفك الشخصي. لهذا ، تناسبها في فئات مختلفة من الأذواق. يمكنك معرفة الفئات التي تناسبك بالنقر هنا .

موقعك

أحد الأشياء الأكثر رعباً التي تفعلها جوجل هو الاحتفاظ بسجل مفصل لموقعها. يحدث هذا عندما يكون لديك هاتف ذكي ويسمح للشركة بالوصول إلى هذا النوع من المعلومات لتحسين الخدمات مثل Google Now ، وهذا يعني: ان الامر اختياري.

لكن هذا لا يجعل الأداة أقل صعوبة. يمكنك الاطلاع على المعلومات التي لدى الشركة حول موقعها في الرابط أدناه. وقامت الشركة مؤخرًا أيضًا بتحويل سجل المواقع إلى ميزة داخل الخرائط ، مما يبرز الرحلات التي قمت بها والصور التي التقطتها في موقع معين. وبالتالي ، أصبحت الأداة أكثر فائدة، لكنها لا تزال وسيلة لمراقبة كل حركتها عمليًا.

في الجزء السفلي ، يمكنك النقر على إيقاف سجل المواقع مؤقتًا إذا لم تكن مرتاحًا لمشاركة هذا النوع من البيانات. يمكنك أيضًا حذف كل سجلك عن طريق النقر على رمز الترس في الركن السفلي الأيسر وتحديد حذف كل سجل المواقع .

كل ما بحثت عنه تسجِّل جوجل أيضًا كل ما تبحث عنه من خلال بيانات تفصيلية حول المواقع الأكثر دخولًا إليها من عمليات البحث التي تتم على الموقع أدناه. فهو لا يحفظ عمليات البحث فقط ، ولكن بشكل أساسي كل نشاطك مرتبط بحساب جوجل.

من المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أنه إذا قمت ايضا باستخدام البحث الصوتي، سواء من خلال سطح المكتب أو الهاتف الجوال ، فستجد أيضًا سجل البحث محفوظة هناك.

سجل YouTube للتوصية بمقاطع فيديو جديدة ، يحتفظ YouTube بمعلومات حول ما تبحث عنه وما تراه فعليًا في الخدمة. للتحقق من سجل البحث الخاص بك ، يمكنك الوصول اليه بالنقر هنا .

إذا كنت تريد أن ترى كل ما رأيته في الخدمة ، فإن الرابط هو كما يلي: https://www.youtube.com/feed/history