تعرف على الـ VPN المميز مقدم من شركة FireFox

خدمة الـ VPN هي خدمة بات لا يستغنى عنها من قبل مستعملي الأنترنيت لما تحمله من أهمية في إطار حماية المتطفلين من إكتشاف البيانات و بالتدقيق أكثر ليتضح المفهوم للحماية من تطفل على الاتصالات و التعاملات. لهذا تجد كبريات الشركات الحماية تطور خدماتها و تقنيات الـ VPN لديها لتصبح أكثر كفئ و أكثر قوة و بالفعل الغرض هو منح الحماية و الخصوصية للمستعملين جراء استعمالهم لهذه التقنية.

جيد جدا … فمن خلال هذه النبذة القصيرة التي سبق و ذكرها عزيزي عزيزتي, صارت أيضا المتصفحات هي الأخرى تدعم هذه التقنية (تقنية الـ VPN) بشكل افتراضي أو حتى إذا لم تتوفر هذه الخدمة بشكل افتراضي, فتجد أن الشركة المطورة للمتصفح نفسه تضع بُرَيمج صغير أو تطبيق يتلاءم وبشكل كبير مع متصفحها, وهذا من أجل سد مجال التفكير في جلب برنامج خارجي لا تعرف مصدره, وكمثال نجد متصفح Opera أنه هو الآخر يدعم الـ VPN بشكل افتراضي دون تثبيت إضافات.

لذى في هذه التدوينة سنسلط الضوء على برنامج VPN الذي تم تطويره من قبل مؤسسة Firefox و المسمى ب Firefox VPN والدي يشكل تنافس قوى للمنافسين.

Firefox VPN

برنامجFirefox VPN و الذي يدعم خدمة الـ VPN المقدم من طرف مؤسسة Firefox, حاليا يعتبر من أقوى الخدمات بكونه تمت إضافة تحسينات على طريقة عمل بروتوكولات و خوارزميات الخاصة بخدمة الـ VPN وبالتحديد بروتوكولات التشفير, على غرار ما كان تمتاز به خدمات الـ VPN المتداولة و الشائعة, بحيث صار من خلال Firefox VPN الاتصال و تواصل بكل أمان و هذا مؤكد… بالإضافة إلى النقطة المرجعية والتي هي في الأساس نقطة مهمة تلعب دور كبير على مستوى الاتصال آلا و هي مسألة السرعة, أي أن Firefox VPN كمشروع لا يزال في شطره الأول من إصداره يحقق أهم شرطين أولهما الأمان و ثانيهما السرعة و هذا ما يعكس قوة الخدمة و جودت التحسينات التي مستوى البرنامج و أيضا يعكس مدى قوة المؤسسة من ناحية تانية.

حليا الخدمة متوفرة لبعض الأجهزة لكن في المقابل الشركة تصهر لكي تقدم الخدمة بشكل متوافق مع أجهزة IOS وأيضا فهي تسعى جاهدة بأن تحظى كل من أجهزة الـ MAC و Linux بالبرنامج في أقرب وقت ممكن.

على غرار الأجهزة التي في انتظار الخدمة, نجد أنها متاحة لأجهزة الأندرويد و أجهزة Chromebook و Windows 10 و متصفحات Firefox, أي إذا كنت تمتلك واحد مما تم ذكره هنا ما عليك سوى أن تقوم بإضافة البرنامج لديك, فقط وجب العلم أن البرنامج هو مدفوع بحيث يصل تمنه إلى 4,99$ شهريا, وفي المقابل ستستفيد من جميع الخدمات دون قيود.

والجميل أن الشركة نفسها تقدمة عرض أنه يمكنك أن تسترد أموالك قبل 30 يوم من تشغيلك البرنامج, و هذا في حال لم يعجبك الأداء أو صادفتك أي تعقيدات.

كل ما عليك سوى الولوج إلى صفحة Firefox Private Network وقم بطلب الانضمام وبعدها ستتوجه مباشرة إلى واجهة ملئ الاستمارة التعريفية و تحديد نوع الجهاز الذي تود تشغيل الخدمة عليه, و تليها بضع خطوات أخرى لتتمكن من تحميل البرنامج.



