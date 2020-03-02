تعرف على 3 إضافات ستساعدك علي التمييز بين الأخبار الحقيقية من المزيفة

حاليا أصبحت الأخبار الكاذبة منتشرة بشكل كبير عبر المواقع و شبكات التواصل الاجتماعي ، و يجد المستخدمون صعوبة كبيرة في التفريق بين الأخبار الحقيقية من المزيفة ، و خاصة الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا التي أصبحنا نراها كل يوم في مواقع التواصل ، لهذا أحببت أن أعرفكم في هذا الموضوع على 3 إضافات ستساعدك على التمييز بين الأخبار الحقيقية من المزيفة فتابع معي .

1- FakerFact :

تعمل هذه الإضافة بواسطة خوارزمية ذكاء إصطناعي تسمى Walt تم تدريبها بواسطة ملايين المقالات عبر الأنترنت ، تعمل هذه الخوارزمية على تحديد مصداقية المقال عن طريق تحليل العلاقات بين الكلمات إضافة إلى أخذ بعض أراء المستخدمين و التعليقات حول مدى مصداقية المقال لتحدد لك في النهاية نوع المقال أي هل هو عبارة عن معلومات حقيقية ، أو مجرد أراء أو فقط عنوانين مظللة أو ما يطلق عليها clickbait .

2- NewsGuard :

تعتمد هذه الإضافة على فريق من الصحفيين المحترفين الذين يقوم بتحليل أزيد من 2000 موقع أخبار حسب العديد من المعايير ليقدموا في النهاية تقييم أو عدد نقاط تحدد تصنيف الموقع ، فيحصل الموقع على تصنيف أخضر في حالة ما أوفى بالمعايير و أحمر إذا فشل في تلبيتها ، من عيوب هذه الإضافة أنها مجانية لمدة أسبوعين فقط و ستحتاج لدفع 2.95 دولار شهريا لمواصلة الإستخدام .

3- Official Media Bias Fact Check :

تعتمد هذه الإضافة على طريقة مختلفة للتحقق من الأخبار المزيفة ، فبدلا من التصنيف بناء على العديد من المعايير المختلفة ، تركز هذه الإضافة على عنصر واحد و هو الإنحياز السياسي إضافة إلى التقييم بناء على التقارير الواقعية و المصدر من خلال تحليل أزيد من 2600 موقع .



