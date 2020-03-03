تقارير: ظهور نوعية جديدة من Cerberus الخبيثة على أندرويد





من جديد تواصل البرمجيات الخبيثة انتشارها على أندرويد، حيث ما إن يتم إيجاد حل لإحداها حتى تظهر نوعية جديدة بشكل أكثر تطورا يصعب عملية تقفي أثرها و إزالتها خصوصا على نظام تشغيل جوجل للأجهزة المحمولة أندرويد، و هو ما ظهر جليا مرة أخرى مع Cerberus.

حيث قال خبراء الشركة الأمنية Threatfabric إن نوعية جديدة من البرمجية الخبيثة Cerberus قد عاودت الظهور من جديد على الأجهزة العاملة بنظام تشغيل أندرويد مستهدفة بذلك على وجه الخصوص البيانات البنكية و المعاملات المالية الخاصة بالمستخدمين و هو ما يعرضهم للخطر من الجهة المالية، و هي المرة الثانية التي يتم فيها رصد فيروس Cerberus بعد أن تم رصده للمرة الأولى في العام الماضي 2019,

و يسمح Cerberus للهاكرز بتجاوز إعدادات الولوج على هواتف المستخدمين، كما أنه يقوم بالاستيلاء على رموز المصادقة الثنائية التي يتم توليدها عبر برنامج Google Authentificator، و بالتالي فإن البرمجية الخبيثة تقوم بإرسال هذه الرموز إلى الهاكرز عن بعد، لكن خبراء Threatfabric يطمئنون إلى أن استخدام هذه البرمجية مازال محدودا جدا.

