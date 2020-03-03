حول صورتك الى 3D بستخدام فيسبوك

في عام 2018 ، تم إطلاق وظيفة الصور ثلاثية الأبعاد على Facebook . اقتصرت هذه الوظيفة على الهواتف الراقية ، ولكن الشبكة الاجتماعية تتوسع الآن. كما أعلنوا في منشور مدونة ، سيكون من الممكن تحويل أي صورة ثنائية الأبعاد تقريبًا إلى صورة ثلاثية الأبعاد ، حتى الهواتف التي تحتوي على كاميرا واحدة يمكنها استخدام هذه الوظيفة.





باستخدام ميزة الذكاء الاصطناعي ، تتاح وظيفة الصور ثلاثية الأبعاد في تطبيق Facebook لأي مستخدم. بغض النظر عن الهاتف الذي لديك ، سيكون من الممكن استخدامها ، مما يجعل صورك تظهر بشكل مبهر.

في منشور لها بالمدونة ، كشفت الشبكة الاجتماعية عن جميع وظائف وعموميات الوظيفة ، مما يساعدنا على فهم الطريقة التي تعمل بها بشكل أفضل

هذه الوظيفة متاحة بالفعل في تطبيق Facebook لنظام Android ، لذلك إذا كنت تريد إنشاء صورة ثلاثية الأبعاد في حسابك . فيما يلي خطوات تحميل صورة ثلاثية الأبعاد:

– افتح Facebook على هاتفك.

– انقر فوق “ما الذي تفكر فيه؟” لإنشاء منشور.

– في الخيارات أدناه ، اسحب إلى 3D Photo.

– انقر على صور ثلاثية الأبعاد.

– اختر الصورة التي تريد رفعه.

– انتظر حتى تصبح الصورة صورة ثلاثية الأبعاد.

– نشر هذه الصورة في حسابك

اعتمادًا على جودة الصورة التي تختارها ، سيعمل هذا التأثير في البعض بشكل أفضل من البعض الآخر. هناك أوقات لا تكاد تلاحظ فيها أنها صورة ثلاثية الأبعاد ، بينما في حالات أخرى تحصل على تأثير أكبر ولها عمق أكبر حسب الصورة .

