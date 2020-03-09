أخيرا.. واتس آب تبدأ في تعميم ميزة الوضع المظلم على المستخدمين

أخيرا و بعد الكثير من الأخبار و الشائعات و التسريبات، بدأ تطبيق التراسل الفوري و الدردشة واتس آب التابع لفيسبوك في تعميم ميزة الوضع المظلم أو الوضع الليلي على جميع المستخدمين، و هي الميزة التي انتظرها المستخدمون كثيرا و أطلقتها واتس آب قبل أسابيع من خلال الوضع التجريبي.

و قد أصبحت جميع المواقع و البرامج و التطبيقات تتسابق على إدراج ميزة الوضع المظلم خلال السنتين الماضيتين، لكن ما زالت عدد من التطبيقات متأخرة في ذلك، كالتطبيق الرسمي لفيسبوك مثلا، بالإضافة إلى واتس آب، إلا أن هذه الأخيرة قررت اتخاذ خطوة سريعة إلى الأمام مساء أمس من خلال الإعلان رسميا عن اعتماد هذه الميزة الجديدة، ويقول التطبيق التراسل الفوري أنه سيتم توفير هذه الميزة لجميع المستخدمين بشكل تدريجي.

و تقول واتس آب إنها عملت على تطوير نسخة خاصة بها من ميزة الوضع الليلي، و هي النسخة التي تراعي جهد العين في البيئات المنخفضة الإضاءة، لذلك فإن الوضع الليلي في واتس على واتس آب يختلف عن الوضع الليلي في باقي التطبيقات حيث أن تغاير اللونين الأبيض و الأسود قد يضر بالعين و يسبب لها الإجهاد، لذلك تستخدم واتس آب خلفية رمادية داكنة.

و تقول واتس آب أن ميزة الوضع المظلم ستكون مختلفة ما بين هواتف أندرويد و هواتف iOS.

الوضع الليلي في هواتف أندرويد



الوضع الليلي في هواتف iOS