تعرف على أكثر مشاكل الاتصال بالانترنت شيوعا و طريقة حلها





الإنترنيت هو جزء لا يتجزأ من حياتنا, حيت صارت معظم التعاملات تتم بواسطته لهذا نجده وسيلة لا يستغنى عنها … فستجد أن أقل ما يمكنك فعله بواسطة الأنترنيت هو تصفح صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتكسر الملل فما بالك بما هو أكثر كالشركات التي تجري اجتماعات و ما شابه ذلك استنادا بشبكة الأنترنيت. كل هذا جيد لكن ما يصادنا أحيانا هي بعض المشاكل بخصوص الاتصال بشبكة الأنترنيت حيث كثيرا ما يصادفنا أنه فور اتصالنا بشبكة الوا فاي نجد أن الهاتف أو الحاسوب لا يستطيع الولوج لشبكة الأنترنيت, ولهذا في هذه التدوينة سنقدم لك بعض الاحتمالات التي قد تكون هي السبب في هذه المشكلة

WiFi Connected but No Internet شبكة الوافاي متصلة لكن لا يوجد أنترنيت

ربما هذا المشكل يكون لأسباب محتمل أن يكون واحد من تلك الأسباب راجع لما يلي.

انتهاء باقة الأنترنيت

بالفعل عزيزي المتابع سيكون أحد الأسباب هو انتهاء باقة الأنترنيت لكن كيف ذلك, هناك عدة أنواع للباقات الخاصة بالأنترنيت وأغلب الباقات المستعملة هي باقة الأنترنيت الثابت والتي نستمدها من الشركة المزودة للأنترنيت عن طريق كايبل الاتصال و ما يصطلح على هذا النوع ADSL, لكن هناك أجهزة تدعم تحويل باقة بطاقة الـ Sim إلى باقة أنترنيت مشتركة عند وضعها بجهاز لتوزيع الواي فاي وما يصطلح على هذا النوع من الأجهزة WIFI Box, وهنا يمكن أن تكون باقة الأنترنيت البطاقة قد نفدة حتى لو كنت متصل بشبكة الواي فاي لأنه هذا الأخير لا دخل له بالاتصال بشبكة الأنترنيت.



مشكل تقني في خط الإتصال

نعم يمكن أن يكون المشكل سببه هو مزود خدمة الأنترنيت. نعلم أن فور تقديم طلبنا عند شركة الاتصال بأن توفر لنا خط للاتصال بالأنترنيت فهي من تقوم بتهيئة الخط من المزود إلى المنزل بواسطة كايبل و ذلك الكايبل هو من نقوم بدمجه بجهاز يسمى Router و الذي يسمح لك بالولوج إلى الأنترنيت, حتى لو كانت شبكة الواي فاي مفعلة في المنزل بشكل جيد فهذا لا يعني أنك متصل بالأنترنيت و هنا سيكون السبب متعلق بكايبل المزود للأنترنيت القادم من شركة الاتصال بكونه هو من يمكنك من الولوج إلى الإنترنيت.



خطأ في إعدادات بطاقة الشبكة

كما هو معروف الجهاز مقسم إلى قسمين قسم خاص بالعتاد و ما يطلق عليه ” Hardware ” و قسم خاص بالبرامج والتي بدورها تكون هي المحرك و المنظم لعمل العتاد و ما يصطلح عليه ” Software ” وكما أشرنا في العبارة السابقة البرامج هي من المنظم الرئيسي لعمل العتاد بتوافق, وغير مستبعد أن يكون عدم الاتصال بالأنترنيت راجع لهذه النقطة و المقصود خلل في البرمجة حتى لو كانت إشارة الواي فاي قوية , وهنا ما عليك سوى تفقد بعض الخطوات لتأكد من هذه الناحية و إصلاح المشكل إذا كان متعلق بهذه النقطة… أول ما يجب القيام به هو الاتصال بشبكة الواي فاي وحالو الذهاب إلى إعدادات بطاقة الشبكة.



بعدها حاول أن تبحت على اسم البطاقة التي تتصل بها بشبكة الواي فاي و من تم قم بالتعليم عليها بزر الفأرة الأيمن و ذهب مباشرة إلى ” Properities “

لتنبثق لك نافدة, من خلالها ستقوم بالبحت على خيار ” Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ” وهذا القسم هو الخاص بالإعدادات التي من خلالها يمكنك أخد عنوان الأيبي.

عند النقر على الخيار ستنبثق لك نافدة على هذا النحو, و هنا حاول أن تعلم على الخيارات كما في الصورة.

