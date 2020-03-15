ميزات جديد في الإصدار 74 من فايرفوكس ستجعل منه منافسا شرسا لكروم

متصفح Firefox لم يكتف بمشاهدة منافسيه google chrome و Microsoft Edge واستسلم لهما لما حققاه من نجاح خلال هذه الشهور الماضية, ليفاجئ الجميع بإضافاته الفريدة والتي ستجعل المتصفح Firefox الجديد يطلق عليه أقوى المتصفحات, في ما يلي من هذه التدوينة عزيزي عزيزتي سنقدم لك أبرز وأقوى ما جاء به متصفح Firefox الإصدار 74.

إصدار Firefox 74

استخدام قناة تشفير متقدمة

عملية نقل البيانات من الموقع إلى السيرفر تتم عبر عمليات التشفير لضمان خصوصية المستخدم وفي هذا الصدد أغلب المواقع تستخدم بروتوكول التشفير TLS ذو الإصدار 1.0 و 1.1 وهذا راجع أيضا بكون كل من متصفحات الموجودة حاليا تتأقلم مع هذين الإصدارين من بروتوكولات التشفير, وهنا نجد متصفح Firefox بدأ هو الآخر بضم بروتوكول TLS ذو الإصدار الأخير 1.2 ليزيد من حماية خصوصية المستخدم.

تقييد صلاحيات التطبيقات

نعم وهذا أمر مزعج بكون ان هنالك تطبيقات و مواقع WEB إذا ما أردت الولوج إليها فهي تطلب منك صلاحيات إما بطريقة مباشرة أي أنها تدعوك أن توافق عليها تم يبدأ الموقع في أخد الصلاحيات, أو بطريقة مراوغة بكونها أنها تظهر لك بعض النوافذ التفاعلية التي تستدعي منك النقر عليها وهنا بدون علمك يكون الموقع أو التطبيق أخد صلاحيات دون علمك أو درايتك, حيت المتصفح نفسه في الإصدار الأخير باث يتحرى على هذه المسألة جيدا و صار يقوم بتقييد الصلاحيات ذات درجة خطيرة.

تقييد أداة Facebook container لتتبع تحركات المستخدمين

هنالك مواقع تعمل شراكات مع شركة الفيسبوك حيت نوع الشراكة يكون عن طريق أن الموقع يعطي معلومات حول تحركات المستخدمين على صفحاته, وهذا يستخدمه الـ Facebook من أجل الترويج و الاستهداف الإعلاني, حيت بات المتصفح يضم خوارزميات تقوم بكبح مثل هذا النشاط.

تحسين إدارة كلمات المرور

هذا سيكون تحسينا جيدا خصوصا إذا كنت تمتلك الكثير من الحسابات, بحيث ما تم إضافته على حماية و إدارة كلمات المرور المخزنة في قاعدة بيانات المتصفح هو أنه يمكنك تفقد جدول الحسابات بشكل سهل و منضم بترتيب أبجدي, حتى أنه صار تسجيل الدخول بشكل أوتوماتيكي و الجميل أن العملية باتت تتم بسرعة.

أيضا هناك الكثير من التحسينات التي صار متصفح Firefox والتي تعد بحد ذاتها تحسينات قوية و هذا نتج عن تصحيحات لأخطاء كانت بالإصدارات السابقة.

إلى هنا عزيزي عزيزتي ستبقى لك مسألة من أين تحصل على التحديث لآخر نسخة فقط ما عليك سوى الذهاب إلى الموقع الرسمي للمتصفح و تحميل النسخة في حال لم تكن تتوفر عليها أما إدا كنت تتوفر على المتصفح فما عليك سوى الذهاب إلى الإعدادات و من تم قم بالبحت على قسم About Firefox فورها مباشر المتصفح سيقوم بالبحت و إيجاد آخر إصدار و تثبيته.