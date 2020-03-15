بعد جوجل و فيسبوك.. مايكروسوفت تلغي مؤتمرها للمطورين Build 2020

أعلنت شركة مايكروسوفت رسميا عن إلغائها مؤتمرها الشهير للمطورين Build في نسخته لهذا العام و التي كان من المقرر لها أن تنعقد كما العادة في ربيع هذا العام، لتلتحق بذلك بعدد من الشركات الآخر التي اتخذت نفس القرار كفيسبوك بالإضافة إلى جوجل، ثم إلغاء الكثير من الفعاليات.

و كانت فيسبوك قد أعلنت عن إلغاء مؤتمرها للمطورين F8 و قبلها جوحل مع فعالية Google I/O و كذلك الكثير من الفعاليات التقنية كـ Mobile World Congress 2020 و E3 2020 و غيرها، و قد انضمت شركة مايكروسوفت بدورها لهذه القائمة الطويلة، حيث أعلنت عن إلغائها لمؤتمر المطورين الخاص بها Build 2020 و الذي كان من المقرر أن تكشف فيه عن عدد من المستجدات سواء على المستوى البرمجي أو الأجهزة الجديدة.

و لكن مايكروسوفت لن تلغي مؤتمر Build 2020 بشكل نهائي، إذ أنها أعلنت أنها قررت تعويضها بصيغة أخرى، من خلال عقد محادثات بالفيديو، و إن كانت لن تكون الوسيلة الناجعة لتعويض المؤتمر الذي يحضره سنويا الآف المطورين و المتابعين من كل الأنحاء، وقالت الشركة إن أولويتها الأولى تبقى هي أمان مجتمع مايكروسوفت و سلامته.

