العملات الرقمية تتهاوى، و البيتكوين يفقد الكثير من قيمته بسبب كورونا

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، تم تسجيل – إلى جانب الخسائرالبشرية الكبيرة- عدد كبير من الخسائر المادية على مستوى البورصات العالمية و الاقتصاد بشكل عام، بالإضافة إلى صناعة التكنولوجيا، أما هذه المرة فإن العدوى انتقلت بسرعة إلى العملات الرقمية.

حيث اهتزت أسواق العملات الرقمية الإلكترونية يوم أمس على انهيار كبير في الأسواق العالمية، خصوصا بعد قرارات و خطابات بعض السياسيين عبر العالم، خصوصا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقفال الحدود مع أوروبا من خلال وقف كل الرحلات الجوية بين القارتين، ثم خطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول تفشي وباء كورونا ثم موجة التفاعل الدولي معه من خلال الحجر الصحي و إغلاق المدارس و الأماكن العمومية عبر العالم.

و حسب تقرير للقناة الاقتصادية الأمريكية CNBC فإن العملات الرقمية المختلفة فقد خلال 24 ساعة فقط أكثر من 93,5 مليار دولار أمريكي، فيما تهاوت قيمة البيتكوين مساء أمس إلى أقل من 4000 دولار أمريكي في الأسواق العالمية، و ذلك قبل أن يصعد بعد ساعات إلى سقف 5000 دولار أمريكي.

