أخيرا.. ميزة الوضع المظلم متوفرة على البلاي ستور

تواصل الكثير من التطبيقات و المواقع اعتماد ميزة الوضع المظلم أو الوضع الليلي، و هي الميزة التي تقول الشركات المطورة أنها مفيدة جدا للمستخدمين من خلال التكيف مع الرؤيا في البيئات المظلمة أو قليلة الإضاءة بالإضافة إلى استهلاك الطاقة.

و كانت جوجل قد أطلقت هذه الميزة في العديد من تطبيقاتها و خدماتها، كمحرك البحث جوجل و منصة الفيديو يوتيوب بالإضافة إلى خدمة البريد الإلكتروني جيميل، لكن متجرها الإلكتروني جوجل بلاي ستور لم يستفد من هذه الميزة، و هو ما أصبح ممكنا الآن بعد أن أعلنت جوجل أن ميزة الوضع المظلم أصبحت متاحة على البلاي ستور.

و هكذا فإن جوجل أعلنت أن متجرها الإلكتروني بلاي ستور على أندرويد أصبح يتوفر على ميزة الوضع المظلم، و سيتم تعميمها بشكل تدريجي على المستخدمين، أما مستخدمي الهواتف بنظام أندرويد 10 فإنهم يتمتعون بهذه الميزة، وبالتالي لن يكونوا أمام أي خطوات لتفعيلها.