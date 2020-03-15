الإدارة الأمريكية تمنح هواوي مهلة إضافية

ما زالت فصول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية و الصين مستمرة و التي يعتبر نزاعها مع هواوي الصينية أحد فصولها، و لكن المستجدات تتحدث عن احتمال وقوع انفراجة و لو مؤقتة في العلاقات بين الطرفين و ذلك خصوصا لخدمة مصالح الشركات الأمريكية.

حيث أشارت المصادر الصحفية إلى أن الإدارة الأمريكية قررت منح هواوي مهلة إضافية إلى غاية يوم 15 من شهر ماي المقيل، و هو ما يسمح للشركة الصينية بالاستمرار في التوصل بالتموينات من الموردين الأمريكيين، و هو الأمر الذي يعني كذلك الشركات الأمريكية المتعاقدة مع هواوي و التي ستتعرض لخسارة كبيرة في حالة تطبيق قرار منع التجارة مع هواوي.

القرار الجديد الذي وقعت عليه وزارة التجارة الأمريكية يأتي في الوقت الذي تمارس فيه الإدارة الأمريكية ضغوطا شديدا على دول كثيرة عبر العالم لحثها على وقف التعامل مع هواوي التي لا تعد فقط واحدة من أهم صناع الهواتف الذكية في العالم، و إنما كذلك رائدة في مجال بناء شبكات الاتصالات خصوصا 5G عبر العالم.