الويندز 10 يحطم الرقم القياسي الذي كان يبدو مستحيلًا في يوم من الأيام ! 1000 ملايين الأجهزة تشتغل به الآن

اليوم هو يوم مهم لشركة Microsoft ، حيث لم تنشر فقط المواصفات الكاملة لـ Xbox Series X ، ولكنها أعلنت أيضًا أن Windows 10 أصبح أول نظام تشغيل للشركة في تاريخه يصل إلى 1000 ملايين الأجهزة النشطة.

لم يتم الوصول إلى هذا الرقم من خلال أجهزة الكمبيوتر فقط ، بل أخذوا في الاعتبار أيضًا وحدات تحكم Xbox One وأجهزة HoloLens التي تعمل بنظام التشغيل هذا. من ناحية أخرى ، ذكرت الشركة أيضًا أن عدد المطلعين ، أو المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى الإصدارات التجريبية من Windows 10 ، قد ارتفع إلى 17.8 مليون شخص حول العالم.

عندما تم إطلاق Windows 10 ، تم تكليف الشركة بحل العديد من المشاكل التي جاءت مع Windows 8 ، أحد أكثر إصدارات الشركة انتقادًا ، والذي واجه صعوبة في أن كون أفضل من Windows 7 ، أحد أنظمة التشغيل الأكثر استقرارً التي أنشأتها Microsoft في تاريخها.

أدى الانتقاد السلبي لنظام التشغيل Windows 8 إلى نمو نظام التشغيل Windows 7 بشكل ملحوظ ، ولسنوات عديدة كان نظام التشغيل الأكثر استخدامًا في العالم وتفوق Windows 10. وبالتالي ، لسنوات عديدة كان يعتقد أن نظام التشغيل Windows 10 لن يتمكن من التفوق على Windows 7.

استغرق الأمر 5 سنوات من إطلاق Windows 10 حتى تعلن شركة مايكروسوفت أن Windows 10 أصبح الإصدار الأكثر شيوعًا من أنظمة التشغيل الخاصة بها. وبعد 6 أشهر تقريبًا من الإعلان عن تثبيت Windows 10 بالفعل على أكثر من 900 مليون جهاز ، تمكنت الشركة من تحقيق هدفها ، للوصول إلى مليار جهاز يستخدم Windows 10.

من المتوقع أن ينمو هذا الرقم بشكل كبير في الأشهر القادمة ، خاصة بعد انتهاء دعم Windows 7 رسميًا .