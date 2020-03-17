مايكروسوفت تطلق أفضل موقع حتى الآن لمتابعة فيروس كورونا متى يصل إلى مدينتك وكم عدد الحالات المسجل في أي بلد في الوقت الفعلي

أطلق فريق Bing من مايكروسوفت موقعًا على الويب حيث يمكنك متابعة عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا (COVID-19) الذين يعيشون في مناطق مختلفة من العالم.
لتنفيذ هذه المنصة ، أكدت الشركة أنها تغذي نفسها من مصادر موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) ، والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC).
يقول مايكل شيختر ، الرئيس التنفيذي لشركة Bing Growth and Distribution في Microsoft ، أن العديد من مطوري Bing كانوا يعملون (دون مغادرة المنزل) منذ الأسبوع الماضي لإنشاء هذا الموقع.
من النقاط الإيجابية لهذا الموقع ، بالإضافة إلى تحديثه باستمرار ، أنه من السهل جدًا فهم جميع المعلومات. على الجانب الأيسر نرى إجمالي الحالات المؤكدة ، وأسفله يبدأ الترتيب بالدول التي لديها أكبر عدد من حالات الإصابة.
بالإضافة إلى ذلك ، هناك نقطة إيجابية أخرى من موقع الويب الذي أنشأه فريق Bing وهي أنه يتوافق بشكل جيد جدًا مع الأجهزة المحمولة:
إنه ليس محرك البحث الوحيد الذي يعمل على خريطة تفاعلية للفيروس التاجي. قبل ساعات قليلة ، أكدت غوغل أنها تعمل مع حكومة الولايات المتحدة لإطلاق أداة للمساعدة على تصور وباء فيروس التاجي والسيطرة عليه.
كما نرى في التغريدة التي نشرتها الشركة ، فإنهم يؤكدون أن “النسخة الأولية” من هذا الموقع سترى النور. سنقوم بتحديث هذا للمقال عندما يكون متاحا.
رابط الموقع : Bing