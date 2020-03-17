في ظل انتشار العمل من البيت بسبب كورونا.. توقف منصة Microsoft Teams

في الوقت الذي فرضت فيه الظروف الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا على الكثير من الشركات إجبار مستخدميها على العمل من البيوت لتقليل مخاطر العدوى بسبب الفيروس، توقفت منصة Microsoft Teams عن العمل.

و كان الكثير من الموظفين يعتمدون على المنصات التشاركية من أجل أداء أعمالهم أو التواصل مع زملائهم من دون الحاجة إلى الولوج إلى المكاتب و المقرات، و الكثيرون منهم يعتمدون مثلا على منصة Microsoft Teams التابعة لشركة مايكروسوفت لتأمين ذلك، لكن المفاجأة كانت انطلاقا من صباح اليوم بسبب توقف هذه المنصة عن العمل لمدة أكثر من ساعتين.

العطل التقني الجديد الذي أصاب منصة Microsoft Teams أثر بشكل كبير خصوصا على المستخدمين في القارة الأوروبية أكثر من باقي مناطق العالم، و هو ما تسبب في تعطل الكثير من المهام العملية و موجة من الغضب في صفوف الموظفين، من جهتها أعلنت شركة مايكروسوفت عن علمها بهذا المشكل و أنها تعمل على التحقيق بشأن ذلك، قبل أن تشير آخر التقارير إلى أن المشكل قد تم حله أخيرا.