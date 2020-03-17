مواقع التواصل الاجتماعي تتحد لمحاربة الأخبار المضللة بشأن فيروس كورونا

أحد الأوجه السلبية لانتشار فيروس كورونا هو انتشار الهلع لدى المواطنين بسبب ترويج الكثير من الأخبار الكاذبة و المضللة، خصوصا خلال هذه الفترة مع ازدياد حدة انتشار هذا الفيروس، و من أجل ضبط الوضع.

و تشير التقارير الصحفية إلى أن شركات التقنية العالمية و على رأسها فيسبوك و تويتر و مايكروسوفت و لينكد إن و جوجل و غيرها قرروا التوجد جميعا من أجل مواجهة الانتشار الكبير للمعلومات المضللة و الأخبار الكاذبة و الشائعات التي ظهرت خلال الفترة الحالية مع تفاقم وضع كورونا فيروس.

و أشار تحالف الشركات التقنية في بيان له أنها تعمل عن كثب على جهود الاستجابة لـ COVID-19. و تساعد الملايين من الأشخاص على البقاء على اتصال أثناء مكافحة الاحتيال والتضليل المشتركين حول الفيروس ، وزيادة المحتوى الموثوق على منصاتنا ومشاركة التحديثات الهامة بالتنسيق مع الوكالات الصحية الحكومية حول العالم كله”، و دعت الشركات المعنية باقي الشركات التقنية إلى الانضمام لها في جهود محاربة هذه الظاهرة.