مواقع التواصل الاجتماعي تتحد لمحاربة الأخبار المضللة بشأن فيروس كورونا

أحد الأوجه السلبية لانتشار فيروس كورونا هو انتشار الهلع لدى المواطنين بسبب ترويج الكثير من الأخبار الكاذبة و المضللة، خصوصا خلال هذه الفترة مع ازدياد حدة انتشار هذا الفيروس، و من أجل ضبط الوضع.
و تشير التقارير الصحفية إلى أن شركات التقنية العالمية و على رأسها فيسبوك و تويتر و مايكروسوفت و لينكد إن و جوجل و غيرها قرروا التوجد جميعا من أجل مواجهة الانتشار الكبير للمعلومات المضللة و الأخبار الكاذبة و الشائعات التي ظهرت خلال الفترة الحالية مع تفاقم وضع كورونا فيروس.
و أشار تحالف الشركات التقنية في بيان له أنها تعمل عن كثب على جهود الاستجابة لـ COVID-19. و تساعد الملايين من الأشخاص على البقاء على اتصال أثناء مكافحة الاحتيال والتضليل المشتركين حول الفيروس ، وزيادة المحتوى الموثوق على منصاتنا ومشاركة التحديثات الهامة بالتنسيق مع الوكالات الصحية الحكومية حول العالم كله”، و دعت الشركات المعنية باقي الشركات التقنية إلى الانضمام لها في جهود محاربة هذه الظاهرة.
أحد الأوجه السلبية لانتشار فيروس كورونا هو انتشار الهلع لدى المواطنين بسبب ترويج الكثير من الأخبار الكاذبة و المضللة، خصوصا خلال هذه الفترة مع ازدياد حدة انتشار هذا الفيروس، و من أجل ضبط الوضع.