هل يؤدي إغلاق الهاتف ليلاً إلى إطالة عمره؟

يتساءل الكثير من الناس عما إذا كان إغلاق الهاتف ليلاً أمرًا مريحًا حقًا. بدون شك ، هذا إجراء شائع جدًا بين العديد من مستخدمي أندرويد حول العالم. لهذا السبب ، سنشرح ما إذا كان إغلاق هاتفك ليلاً يطيل عمره لتمسح شكوكك للأبد!

إذا كنت ترغب في إطالة عمر هاتفك المحمول ، فإن الطريقة الجيدة للقيام بذلك ننصح إيقاف تشغيله من وقت لآخر خصوصا في الليل . لماذا ؟ لأن التواجد طوال اليوم يتراكم العمليات الخلفية التي تستهلك البطارية وتؤثر على قدرة المعالجة. ونتيجة لذلك ، يوصى بإيقاف تشغيله ليلاً عند النوم. كن حذرا ، لا يجب أن يكون كل ليلة ، ولكن حتى مرة واحدة في الأسبوع.

مثل أجهزة الكمبيوتر ، يجب فصل الهواتف المحمولة من وقت لآخر. تحتوي الهواتف الذكية أيضًا على معالج قوي يجب أن يرتاح مثل جميع المعدات الإلكترونية لتوفير الأداء الأمثل. لذا إذا قمت بإيقاف تشغيل هاتفك ليلاً ، فأنت تطيل عمر هاتفك.

إذا كنت أحد أولئك الذين لا يوقفون هاتفك أبدًا ، فيمكنك الاستمتاع بفوائده دون أي مشكلة لفترة من الوقت. بالطبع ، قد يفقد تدريجياً قدرته على المعالجة وحتى البطارية قد تتأثر بمرور الوقت. لهذا السبب ، ندعوك للإقتياد بهذه النصائح إطالة عمر بطارية هاتفك المحمول.

هل أنت غير معتاد على إيقاف تشغيل هاتفك المحمول في أي وقت؟ لذا حاول إيقاف تشغيله مرة واحدة في الشهر على الأقل طوال الليل للراحة والحصول على الانتعاش الفعال. بهذه الطريقة ، ستسمح له بالعمل لفترة أطول بسلاسة.

من المؤكد أنك أدركت أن إيقاف تشغيل الهاتف هو إجراء فعال لإطالة عمره الإنتاجي. نصيحة أخرى هي شحنه باستخدام الشاحن الأصلي وتجنب شحنه عن طريق توصيله بالكمبيوتر. وتجدر الإشارة إلى أن العمر الإنتاجي لكل هاتف جوّال مرتبط بعدد مرات شحنه خلال اليوم.