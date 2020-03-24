الطريقة الصحيحة لتعقيم الهاتف من كل الفيروسات حتى كورونا

تصل الفيروسات لكل مكان حتى الأماكن الغير المتوقعة ستجد بها البكتيريا و الفيروسات بشكل كبير حتى أثناء العزل في الحجر الصحي لا بد أن تقوم بحجز كل مستلزماتك وبالتحديد الهاتف وغيره من الأشياء المحمولة فكل الأجهزة المحمولة تعد أكبر إحتمال في نقل العدوى إليك عن طريقها لكونها سهلة المشاركة لذلك في هذه التدوينة سوف نتعرف على طريقة تعقيم الهاتف الصحيحة دون الضرر بالهاتف بأي شكل .



الخطوات :

أولا : تعقيم اليدين وإرتداء القفازات

لابد من تعقيم اليدين جيداً وعزلهم بقفاز طبي لسد جميع الإحتمالات التي من خلالها سيتمكن الفيروس من الانتقال إليك و هنا تبقى مسألة تعقيم اليد وعزلها بقفاز طبي أمر في غاية الأهمية.

ثانياً : إغلاق الهاتف و نزع الغلاف

قم بإيقاف تشغيل الهاتف وقم بنزع الغلاف الذي يحميه من الصدمات لأن الكم الكبير من الأوساخ التي يتم تجميعها بين نتوءات الغلاف و الهاتف تعد كافية لنقل العدوى



ثالثاً : مادة التنظيف هي الكحول بتركيز معين

إنتبه جيداً ولا تقم بإستخدام أي من المواد الخاصة بالتنظيف على هاتفك لأنه ذلك سيؤدي لتلف الهاتف لكن قم بإحضار قطعة قماش رطبة لكي لا تترك أي خدوش على شاشة الهاتف وقم برشة خفيفة من محلول الكحول على القماش لكي لا يتسرب الكحول للهاتف ويجب أن يكون محلول الكحول بتركيز70% وهذا المنتج ستجده في الصيدليات



رابعاً : تقوم بمسح الهاتف والغطاء بقطعة القماش بشكل جيد جداً ثم تتركه فترة دقيقة ليجف كلياً حيث أن مادة الكحول تتطاير بسرعة ولا تنس تعقيم يديك بعد خلع القفازات



