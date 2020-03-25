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قائمة إنتاجات Netflix لشهر أبريل المميزة لكسر ملل الحجر الصحي


Netflix أكبر مرجع يستعمله الكثير من مستعملي مشاهدة الأفلام أونلاين بجودة جد مناسبة, و مع الحجر الصحي الذي يعد أحد تدابير التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا, صار الوقع أكبر على قاعدة Netflix و تلبية لرغبات زبنائها و متتبعي إنتاجاتها قامت الشركة هي الأخرى بإصدار العديد من الأفلام و المسلسلات في غضون أوائل شهر أبريل لتساعد المتتبعين من كسر ملل الحجر الصحي.

حيت سنعرض عليك القائمة الكاملة التي سيتم إصدارها بتواريخها المحدد و القائمة ستشمل أصناف مختلفة من العروض منها عروض لأفلام مسلسلات و غيرهم.

  • إنتاجات netflix لشهر أبريل 
    3 أبريل: 
  • فيلم Coffee & Kareem.
  • الجزء الرابع من مسلسل La casa de papel.
  • فيلم Money Heist: The Phenomenon.
  • للمشاهدة العائلية: Spirit Riding Free: Riding Academy.
  • للمشاهدة العائلية: StarBeam. 
  • 6 أبريل: 
  • العرض العائلي: The Big Show Show. 
  • 7 أبريل: 
  • الجزء الثالث من مسلسل: TERRACE HOUSE: TOKYO 2019-2020. 
  • 9 أبريل: 
  • الجزء الثاني من مسلسل الأنيمي: Hi Score Girl. 
  • 10  أبريل: 
  • مسلسل Brews Brothers. فيلم LA Originals.
  • فيلم La vie scolaire. فيلم Love Wedding Repeat.
  • فيلم The Main Event. فيلم Tigertail. 
  • 14 أبريل: 
  • عرض كوميدي Chris D’Elia: No Pain. 
  • 15 أبريل: 
  • سلسلة وثائقية خاصة The Innocence Files. سلسلة Outer Banks. 
  • 16 أبريل: 
  • الجزء الثاني من Fary: Hexagone.
  • الجزء الثالث من مسلسل Fauda.
  • عرض كوميدي Mauricio Meirelles: Levando o Caos. 
  • 17 أبريل: 
  • فيلم Betonrausch.
  • الموسم الأول من #blackAF.
  • فيلم Earth and Blood: La terre et le sang.
  • للمشاهدة العائلية: The Last Kids on Earth: Book 2.
  • فيلم Legado en los huesos.
  • فيلم Sergio.
  • الموسم الأول من Too Hot to Handle. 
  • 20 أبريل: 
  • سلسلة Cooked with Cannabis.
  • سلسلة The Midnight Gospel. 
  • 21 أبريل: 
  • عرض كوميدي Middleditch & Schwartz. 
  • 22 أبريل: 
  • إنتاج نتفليكس Absurd Planet.
  • وثائقي من نتفليكس Circus of Books.
  • فيلم El silencio del pantano.
  • فيلم The Plagues of Breslau.
  • فيلم The Willoughbys.
  • إنتاج نتفليكس Win the Wilderness. 
  • 23 أبريل: 
  • الجزء الثالث من The House of Flowers. 
  • 24 أبريل: 
  • الموسم الثاني من After Life. فيلم Extraction.
  • الجزء الثاني من Hello Ninja.
  • عرض كوميدي من نتفليكس Yours Sincerely, Kanan Gill. 
  • 26 أبريل: 
  • الجزء الرابع من The Last Kingdom. 
  • 27 أبريل: 
  • سلسلة Never Have I Ever. 
  • 29 أبريل: 
  • وثائقي من إنتاج نتفليكس A Secret Love.
  • سلسلة Extracurricular.
  • وثائقي من نتفليكس Murder to Mercy: The Cyntoia Brown Story.
  • سلسلة Nadiya’s Time to Eat.
  • إنتاج نتفليكس Summertime. 
  • 30 أبريل: 
  • فيلم Dangerous Lies.
  • أنيمي Drifting Dragons.
  • سلسلة The Forest of Love: Deep Cut.
  • فيلم Rich in Love: Ricos de Amor.
  • سلسلة The Victims’ Game.