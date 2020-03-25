قائمة إنتاجات Netflix لشهر أبريل المميزة لكسر ملل الحجر الصحي



Netflix أكبر مرجع يستعمله الكثير من مستعملي مشاهدة الأفلام أونلاين بجودة جد مناسبة, و مع الحجر الصحي الذي يعد أحد تدابير التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا, صار الوقع أكبر على قاعدة Netflix و تلبية لرغبات زبنائها و متتبعي إنتاجاتها قامت الشركة هي الأخرى بإصدار العديد من الأفلام و المسلسلات في غضون أوائل شهر أبريل لتساعد المتتبعين من كسر ملل الحجر الصحي.

حيت سنعرض عليك القائمة الكاملة التي سيتم إصدارها بتواريخها المحدد و القائمة ستشمل أصناف مختلفة من العروض منها عروض لأفلام مسلسلات و غيرهم.

إنتاجات netflix لشهر أبريل

3 أبريل:

فيلم Coffee & Kareem.

الجزء الرابع من مسلسل La casa de papel.

فيلم Money Heist: The Phenomenon.

للمشاهدة العائلية: Spirit Riding Free: Riding Academy.

للمشاهدة العائلية: StarBeam.

6 أبريل:

العرض العائلي: The Big Show Show.

7 أبريل:

الجزء الثالث من مسلسل: TERRACE HOUSE: TOKYO 2019-2020.

9 أبريل:

الجزء الثاني من مسلسل الأنيمي: Hi Score Girl.

10 أبريل:

مسلسل Brews Brothers. فيلم LA Originals.

فيلم La vie scolaire. فيلم Love Wedding Repeat.

فيلم The Main Event. فيلم Tigertail.

14 أبريل:

عرض كوميدي Chris D’Elia: No Pain.

15 أبريل:

سلسلة وثائقية خاصة The Innocence Files. سلسلة Outer Banks.

16 أبريل:

الجزء الثاني من Fary: Hexagone.

الجزء الثالث من مسلسل Fauda.

عرض كوميدي Mauricio Meirelles: Levando o Caos.

17 أبريل:

فيلم Betonrausch.

الموسم الأول من #blackAF.

فيلم Earth and Blood: La terre et le sang.

للمشاهدة العائلية: The Last Kids on Earth: Book 2.

فيلم Legado en los huesos.

فيلم Sergio.