قائمة إنتاجات Netflix لشهر أبريل المميزة لكسر ملل الحجر الصحي

Netflix أكبر مرجع يستعمله الكثير من مستعملي مشاهدة الأفلام أونلاين بجودة جد مناسبة, و مع الحجر الصحي الذي يعد أحد تدابير التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا, صار الوقع أكبر على قاعدة Netflix و تلبية لرغبات زبنائها و متتبعي إنتاجاتها قامت الشركة هي الأخرى بإصدار العديد من الأفلام و المسلسلات في غضون أوائل شهر أبريل لتساعد المتتبعين من كسر ملل الحجر الصحي.
حيت سنعرض عليك القائمة الكاملة التي سيتم إصدارها بتواريخها المحدد و القائمة ستشمل أصناف مختلفة من العروض منها عروض لأفلام مسلسلات و غيرهم.
- إنتاجات netflix لشهر أبريل
3 أبريل:
- فيلم Coffee & Kareem.
- الجزء الرابع من مسلسل La casa de papel.
- فيلم Money Heist: The Phenomenon.
- للمشاهدة العائلية: Spirit Riding Free: Riding Academy.
- للمشاهدة العائلية: StarBeam.
- 6 أبريل:
- العرض العائلي: The Big Show Show.
- 7 أبريل:
- الجزء الثالث من مسلسل: TERRACE HOUSE: TOKYO 2019-2020.
- 9 أبريل:
- الجزء الثاني من مسلسل الأنيمي: Hi Score Girl.
- 10 أبريل:
- مسلسل Brews Brothers. فيلم LA Originals.
- فيلم La vie scolaire. فيلم Love Wedding Repeat.
- فيلم The Main Event. فيلم Tigertail.
- 14 أبريل:
- عرض كوميدي Chris D’Elia: No Pain.
- 15 أبريل:
- سلسلة وثائقية خاصة The Innocence Files. سلسلة Outer Banks.
- 16 أبريل:
- الجزء الثاني من Fary: Hexagone.
- الجزء الثالث من مسلسل Fauda.
- عرض كوميدي Mauricio Meirelles: Levando o Caos.
- 17 أبريل:
- فيلم Betonrausch.
- الموسم الأول من #blackAF.
- فيلم Earth and Blood: La terre et le sang.
- للمشاهدة العائلية: The Last Kids on Earth: Book 2.
- فيلم Legado en los huesos.
- فيلم Sergio.
- الموسم الأول من Too Hot to Handle.
- 20 أبريل:
- سلسلة Cooked with Cannabis.
- سلسلة The Midnight Gospel.
- 21 أبريل:
- عرض كوميدي Middleditch & Schwartz.
- 22 أبريل:
- إنتاج نتفليكس Absurd Planet.
- وثائقي من نتفليكس Circus of Books.
- فيلم El silencio del pantano.
- فيلم The Plagues of Breslau.
- فيلم The Willoughbys.
- إنتاج نتفليكس Win the Wilderness.
- 23 أبريل:
- الجزء الثالث من The House of Flowers.
- 24 أبريل:
- الموسم الثاني من After Life. فيلم Extraction.
- الجزء الثاني من Hello Ninja.
- عرض كوميدي من نتفليكس Yours Sincerely, Kanan Gill.
- 26 أبريل:
- الجزء الرابع من The Last Kingdom.
- 27 أبريل:
- سلسلة Never Have I Ever.
- 29 أبريل:
- وثائقي من إنتاج نتفليكس A Secret Love.
- سلسلة Extracurricular.
- وثائقي من نتفليكس Murder to Mercy: The Cyntoia Brown Story.
- سلسلة Nadiya’s Time to Eat.
- إنتاج نتفليكس Summertime.
- 30 أبريل:
- فيلم Dangerous Lies.
- أنيمي Drifting Dragons.
- سلسلة The Forest of Love: Deep Cut.
- فيلم Rich in Love: Ricos de Amor.
- سلسلة The Victims’ Game.