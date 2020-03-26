يوتيوب تخفض جودة فيديوهاتها على المستوى العالمي لمواكبة حالة الحظر الصحي

مع تزايد الضغط على شبكات الاتصالات بسبب حالة الحجر الصحي المفروضة في جميع أنحاء العالم، فإن كبار موردي خدمة البث التدفي و منصات الفيديو و غيرها من موقع التواصل الاجتماعي بدأت في تخفيض جودة الإنترنت بالنسبة لمستخدميها عالميا لمواكبة الوضع الجديد.

و كانت شركات أخرى كنتفليكس و فيسبوك قامتا بتخفيض جودة الفيديوهات المنشورة على منصتيهما، و السبب في ذلك هو الضغط الكبير على الشبكات طوال الوقت بسبب الحجر الصحي و وجود الجميع في البيوت و مع الضغط الهائل على الشبكات، فإن ذلك يعرض جودة الاتصالات إلى التضاءل و هو ما يؤثر على جودة ارتباط المستخدمين بالشبكات، خصوصا العاملين من البيوت.

و قامت منصة يوتيوب للفيديو التابعة لجوجل كذلك بالقيام بنفس الشيء خلال الأسبوع الماضي، لكنها حصرت هذا الإجراء في مستخدميها في القارة الأوروبية، نظرا لتحول القارة إلى بؤرة جديدة لتفشي وباء فيروس كورونا بعد انخفاض حدته في الصين، لكنها قررت مساء أمس تعميم هذا الإجراء بالنسبة لمستخدميها على مستوى العالم، حيث أن جميع الفيديوهات ستنتلطق من الجودة المعيارية 480p.

