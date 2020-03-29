إليك تدابير تساعدك في حل مشكلة عدم اشتغال كاميرا الويب بويندوز 10

التعلم عن بعد قرار تم اتخاذه في جميع الدول سواء أكانت غربية أم عربية حتى يرى مسؤولو الصحة آخر المستجدات لكي يغادر الناس الحجر الصحي و يستأنفوا أنشطتهم كما كانوا سابقا, و بعملية التعليم عن بعد يكون من المجدي استخدام كاميرا الويب لعمل بث مباشر مع التلاميذ أو أصدقاء القسم لكن سرعان ما تواجهنا أحد المشاكل التقنية بخصوص الكاميرا كونها لا تشتغل مع نظام ويندوز الخاص بك, وهنا بهذه التدوينة سنشاركك بعظ الخطوات و التدابير التي يمكنك الاستعانة بها في حال صادفك مشكل عدم اشتغال كاميرا الويب مع حاسوبك.

تدابير لإصلاح كاميرا الويب في نظام windows 10

هناك عدة أسباب تدخل في احتمال عدم اشتغال كاميرا الويب الخاصة بك أو ربما كانت تشتغل لكن سرعان ما توقفت و أظهرت رسالة الخطأ مفادها أن تمت خطء بين الكاميرا و النظام مما استدعى وقف الكاميرا من طرف النظام نفسه.

التحقق من إعدادات مكافح الفيروسات

نعلم جيدا الآلية التي يعمل بها مكافح الفيروسات بكون يضع بلوك على كل البرمجيات المشبوهة و بالفعل سيكون من المحتل و بشكل كبير أن يكون مكافح الفيروسات يقوم بإيقاف تشغيل الكاميرا لديك لأنه تمت برمجته على أساس ان الكاميرا هو بحد ذاتها منفد خطر يستغله المخترقون لالتقاط صور شخصية, هنا ما عليك سوى التحقق من الكاميرا بإعدادات مكافح الفيروسات بخصوص حضر الكاميرا.

التحقق من الكاميرا على أكثر من جهاز

ربما يكون مصدر المشكل من الكاميرا نفسها كونها تعاني من عطب تقني وبالخصوص الكاميرات الخارجية بحيث لا تستطيع الاشتغال و لكي تسد هذا الاحتمال فما عليك هنا سوى أن تقوم بتوصيلها على جهاز آخر لترى هل المشكل يتجلى في الحاسوب الخاص بك أم في كاميرا الويب.

التأكد من منفذ الـ USB

ربما يكون المشكل من منفد الـ USB أي أنه إذا كان به بعض الشوائب أو الغبار المتراكم جراء عدم استعمالك للكاميرا لفترة طويلة من المحتمل أن يكون هذا هو السبب إذا ما عليك سوى أن تنضف المنفذ سواء بالنفخ عليه أو بتنظيفه بمحلول تنظيف الأجهزة الإلكترونية المتوفر لذى محلات الأجهزة الرقمية .



تعريف الكاميرا

وهذا أيضا ما سيكون له احتمالية كبيرة في عدم اشتغال الكاميرا ربما لأن الحاسوب لم يستطع تثبيت التعريف الخاص بالكاميرا بشكل أوتوماتيكي لكي تشتغل, في هذه الحالة ما عليك سوى أن تقوم بالبحت عن التعريف الخاص بالكاميرا استعانة بمحرك البحت حيت ما عليك سوى كتابة بمحرك البحت ” تحميل تعريف كاميرا ويب … ” و في النقاط قم بوضع اسم الكاميرا و الطراز التسلسلي.

