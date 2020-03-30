عشرات الهاكرز الأخلاقيين يؤسسون مبادرة لحماية المنشآت الصحية من الهجمات الإلكترونية خلال أزمة كورونا

يتعرض العالم لوباء فيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع و الشهور الماضية و الذي ما زال مستمرا إلى الآن، و في الوقت الذي يتحد العالم بأجمعه لمواجهة هذا الفيروس و تداعياته على المجالات الصحية و الاقتصادية و التجارية و غيرها، فإن هناك من يستغل هذه المحنة في أغراض خبيثة.

و منذ بداية هذه الأزمة الصحية نشطت الكثير من الهجمات الإلكترونية سواء تلك التي استهدفت شبكات صحية كالمصحات و المستشفيات للحصول على المعلومات أو غيرها و لمهاجمة البنيات الرقمية لهذه المؤسسات، أو كذلك بعض الهجمات الاحتيالية و البرمجيات الخبيثة التي يتم نشرها بالإضافة إلى المواقع الغير موثوقة التي تستهدف سحب معلومات و بيانات المستخدمين و غيرها من المعلومات المهمة.

و من أجل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة قرر عدد من الهاكرز الاخلاقيين و الخبراء الأمنيين إنشاء مبادرة جديدة تحمل إسم “COVID-19 CTI League” و تضم المختصين في هذا المجال و تهدف إلى منع حصول الهجمات التي تستهدف المؤسسات الصحية عبر العالم في ظل هذه الأزمة المتواصلة منذ شهور، حيث تقول رويترز إن عدد المختصين الذين التحقوا بهذه المبادرة وصل إلى 400 شخص.