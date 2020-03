أفضل 9 كتب يجب على كل هكر مهتم بمجال امن المعلومات قرائتها

القرصنة الأخلاقية هي واحدة من الوظائف الأكثر طلباً في علوم الكمبيوتر. إنها ليست مهمة يمكن لأي شخص القيام بها بسهولة. إذا كنت تفكر في أن تصبح قراصنة ، فستحتاج إلى الكثير من المعرفة والإلهام. إن امتلاك المهارات التقنية ليس كافيًا ، فالصبر والإلهام يلعبان دورًا أساسيًا في حياة القراصنة. هذا هو السبب في أنك يجب أن تقرأ الكتب المرتبطة بالقرصنة والمتسللين. ستمنحك هذه الكتب نظرة ثاقبة على عالم الاختراق وتوسيع إمكانياتك الإبداعية.

1. Ghost in the Wires: My Adventures as the World’s Most Wanted Hacker

Ghost in the Wires هو كتاب من تأليف كيفن ميتنيك وتم نشره في عام 2011. يحتوي الكتاب على رواية مثيرة ل Kevin Mitnick في رحلته لكونه الهاكرز الأكثر طلبا في العالم في ذلك الوقت. كيفن كان ضمن الهاكرز ذو القبعة السوداء وتحول في بعد الى هاكرز مسالم.

يتضمن الكتاب كيف أذهل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي ومنظمات أخرى ونجاحه في عملية التخفي وعدم تعقبه لسنوات. اخترق الشركات الكبرى وسرق الأموال وتلاعب بالبيانات. كان متورطا في جرائم القرصنة الخطيرة .وتحول في نهاية الامر إلى مستشار في منع اختراق النظم. يروي الكتاب قصة كيف أنجز كل هذه الأمور.

2. Rtfm: Red Team Field Manualو Rtfm هو كتاب كتبه بن كلارك يشبه كتيب أكثر من كتاب. محتوياته هي رموز وسلاسل من الاكواد التي يمكن استخدامها في أي نظام للتنقل بسهولة من خلاله للعثور على الثغرات . يمكن استخدام الاكواد الموجودة في الكتاب في بيثون والعديد من لغات البرمجة النصية الأخرى.

3.Hacking: The Art of Exploitation

القرصنة: يركز فن الاستغلال على العديد من المشاكل الشائعة التي يواجهها الناس خلال بداية مهنة القرصنة الأخلاقية. يمكن لهذا الكتاب مساعدة المبتدئين في أداء وظيفتهم بشكل أكثر كفاءة. هذا واحد من أفضل الكتب التي ستأخذك لمعرفة الجوانب الفنية في مجالات مثل programming, shell, scripting, exploitation.

بغض النظر عما إذا كنت مبتدئًا أو لديك معرفة قليلة جدًا عن القرصنة ، سيساعدك هذا الكتاب على فهم تعقيدات مهام الأمان الرقمي.

4. CISSP All-In-One Exam Guide

كتب Shon Harris هذا الكتاب لأولئك الذين يستعدون لامتحان شهادة أمن نظم المعلومات المعتمدة للحصول على شهادات الأمن السيبراني. يغطي الكتاب المعلومات المتعلقة بالنظام والشبكة والمجالات القانونية والحوكمة الخاصة بالهاكر الأخلاقي.

5. Practical Malware Analysis: The Hands-on Guide to Dissecting Malicious Software

كتب مايكل سيكورسكي وأندرو هونيغ هذا الكتاب ليصفوا كيف يمكن للفرد أن يحلل ويجد البرامج الضارة في نظام windows. الكتاب مكتوب من منظور المبتدئين في فهم المخطط العام لهذا المجال.

6. Metasploit: The Penetration Tester’s Guide كتاب لديفيد كينيدي ، Jim O’Gorman ، ديفون كيرنز ، ماتي أهاروني يدور حول اختبار الاختراق والاختبار الأمني. وهو يغطي جميع طرق الاختبار بطريقة يمكنك تنفيذها بشكل أشبه بطريقة تعليمية. الكتاب مكتوب بطريقة تجعل المبتدئين يفهمون ويطبقون ما جاء فيه.

7. Social Engineering: The Art of Human Hacking

كتب Christopher Hadnagy هذا الكتاب في عام 2010. يتضمن الكتاب المنهجية المتبعة في الهندسة الاجتماعية وجعل شخص ما يكشف عن كلمة المرور الخاصة بهم ومعلومات امنية حساسة. يتألف الكتاب من طرق سرقة الهوية والاحتيال والطرق التي يتم خداع الفرد بها.

8. Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C

يدور الكتاب الذي كتبه بروس شناير حول منهجية التشفير في القرصنة. يغطي الكتاب كل ما يخص التشفير وكيف يرتبط بالقرصنة. يتضمن الكتاب العديد من البرامج التي تسمح لشخص ما باستخدام التشفير في القرصنة .

9. The Basics of Hacking and Penetration Testing

يغطي هذا الكتاب جميع أساسيات اختبار الاختراق والقرصنة ، دون افتراض أن القارئ لديه أي معرفة سابقة بالقرصنة. ويوفر رحلة خطوة بخطوة لاختبار الاختراق ، والانتقال من جمع المعلومات إلى الاستغلال وأخيراً ، كتابة التقارير. بدلاً من التعامل مع المفاهيم الفردية المتعمقة ، سيوفر لك هذا الكتاب صورة مفيدة للقرصنة.