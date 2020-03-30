إضافة لتسجيل المقاطع الصوتية من المتصفح مباشرة

قد تعجبك بعض المقاطع الصوتية أثناء تصفح الإنترنت سواء كانت قرأن كريم أو محطات الراديو أو قنوات البث “Podcasts” وقد ترغب في حفظ تلك المقاطع الصوتية لذلك سنتعرف في تلك التدوين على طريقة حفظ تلك المقاطع الصوتية حتى وإن لم يدعم الموقع تحميل تلك المقاطع الصوتية وذلك من خلال تثبيت إضافات تقوم بتسجيل الصوت من التبويب النشط أو الذي يتضمن محتوي يتم بثه حالياً.



أولاً قم بتثبيت إضافة “Chrome Audio Capture” من الرابط أسفل التدوينة وبعد تثبيت تلك الإضافة ستلاحظ ظهور أيقونة حمراء خاصة بالتسجيل إلى جانب شريط العنوان وعند الضغط على تلك الأيقونة بعد تشغيل المقطع الصوتي أو حتي الفيديو “سيتم تسجيل الصوت فقط في حالة الفيديو” ثم الضغط على خيار “Start Capture” أو إختصار “CTRL+SHIFT+S” من لوحة المفاتيح وستبدأ الإضافة بتسجيل المقطع الصوتي.



ويمكنك التسجيل لمدة 20 دقيقة كحد أقصي في المرة الواحدة من أجل نتائج أفضل وعند الإنتهاء من التسجيل قم بالضغط على “Save Capture” أو إختصار CTRL+SHIFT+X من لوحة المفاتيح من أجل حفظ المقطع المُسجلعلى الحاسوب وكأنك تقوم بتنزيل ملف عادى من الإنترنت.



وعند الدخول إلى إعدادات الإضافة “Options” يمكنك تحديد صيغة التسجيل سواء “MP3” أو “WAV” أوجودة التسجيل من خلال خيار “Quality” وتعديل مدة التسجيل أيضاً وبعد الإنتهاء من تعديل الإعدادات اضغط على “Save Settings” لحفظ تلك الإعدادات وتطبيقها.



– إن كنت تستخدم متصفح فايرفوكس فقم بإستخدام تلك الإضافة: Live Recorder

– إضافة كروم : Chrome Audio Capture