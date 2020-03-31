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منطمة الصحة العالمية تنضم إلى مبادرة Play Apart Together لحث الناس على البقاء في الحجر الصحي

منذ ظهور وباء فيروس كورونا المستجد خلال الشهور الماضية، اتضحت أهمية تدابير الحجر الصحي من أجل الحد من انتشار هذا الفيروس الخطير، و قد حاولت المنظمات المختصة و الدول حث المواطنين على البقاء في منازلهم و عدم الخروج إلا للضرور، وذلك بكل الوسائل المتاحة.
من جهتهم فإن كبار عمالقة صناعة الترفيه و الألعاب الإلكترونية دشنوا حملة إلكترونية لحث المستخدمين على الالتزام بتدابير الحجر الصحي خلال فترة الطوارئ الصحية و الاكتفاء باللعب على منصات الألعاب، و قد أطلقت مبادرة تحت إسم Play Apart Together، و هي الحملة التي عرفت مشاركة شركات كبرى في هذا المجال كـ Activision Blizzard و Big Fish Games و Twitch و يوتيوب و غيرهم

لكن المثير أن هذه الحملة كانت مدعومة من منظمة الصحة العالمية WHO و التي لطالما اعتبرت أن إدمان الألعاب الإلكترونية يعد واحدا من أخطر أشكال الإدمان بل و صنفته على أنه مرض نفسي، لكن المنظمة أصبحت تدعم في هذه الظروف مجهودات صناعة الألعاب الإلكترونية في حث الناس على البقاء في البيوت و كذلك الإلتزام بالمعايير الجديدة كالتباعد الاجتماعي و النظافة الشخصية.