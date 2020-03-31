منصة Playstation تقدم لك ألعابا ممتازة بشكل مجاني لتكسر ملل الحجر الصحي.

إذا كنت تمتلك جهاز بلايستيشن ربما سيكون هو سندك في كسر الملل الذي تلقاه في الحجر الصحي, وبكل تأكيد حتى لو قمت بمشاهدة فيلم وراء فيلم بالتتالي لن يكون الأمر أكثر متعة من أن تقوم باللعب لعبة مسلية, وفي هذه التدوينة سنشاركك ألعاب طرحت مجانا في ظل هذه الأزمة التي تهدد سكان العالم بأسره وذلك لكي تساعدك في المكوث بالبيت لفترة أطول دون أن تمل.

ألعاب Playstation 4 مجانيةMOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2

لعبة معركة تترأسها الآلات المقاتلة … إذا قلنا فيلم transformes الشهير فهذه اللعبة أقرب بكثير للقصة, حيت تدور الأحداث حول فريق يتكون من طاقم بشري ذو خبرات قتالية بالإضافة إلى قدرته على التحكم بآلات عملاقة مما يضفي على اللعبة طابع حماسي وكونك أنت أحد الاعبين داخل اللعبة يتعين عليك أخد معارك حاسمة إذا فزت بها تنتقل مباشرة إلى معركة أشد وهنا تكمن جمالية اللعبة بكونها لعبة تستحق التجربة لتمضية وقت مسل أما عن مساحة المعارك فهي مساحة مفتوحة على أرض افتراضية شاسعة.



Genesis

أرض المعركة الخيالة الممزوجة بطابع الدرامي لعبة قتال متتالية لتمضية وقت مسل و كسر ملل المكوث في البيت, هي في الأساس لعبة ذات قالب القتال بين المجموعات لكن ليس كما تعودت رؤيته بالألعاب المتداولة إنما العبة تدمج نوعا من المؤثرات البصرية و السمعية بالإضافة إلى مشاهد تجعل منك لاعب يندمج مع اللعبة.

Dissidia

قتال المعارك بين الأساطير لعبة تحمل خيال ما هو أسطوري بكل المقاييس حيت يدور المحور بين شخصيات تمتلك قوى خارقة والمميز في اللعبة هو ما تحمله من مؤثرات رسومية وخصوصا المؤثرات داخل المعارك وهذا ما يرشحها أكتر الألعاب التي تجمع بين طابع المنافسة من جهة و كسر الملل من جهة ثانية



World of Warships

لعبة الإستراتيجية لكل من يود توظيف مهارات الخطط البحرية للإطاحة بسفن العدو, إذا كنت من صنف المهووسين بقتال البحار فبكل تأكيد لعبة World of Warships سترضي رغبتك بكونها تحاكي القتال التاكتيكي الذي تضعه على شكل خطة وترى النتيجة في الآخر هل خطتك أطاحت بالعدو أم لا. كما ان ما يجعلها لعبة شيقة أنها لعبة تدمج المحاكات السمعية و البصرية و المؤثرات التي تجعلك تندمج مع اللعبة بشكل كبير ولا تمل منها حتى لو خسرت وهذا بالفعل ما تبحت عنه لكسر ملل المكوث بالبيت.

