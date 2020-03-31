توصيات من أجل سلامتك و سلامة عائلتك من الإصابة بفيروس كورونا في ما يخص الأجهزة المحمولة

الهاتف أكثر الأجهزة استعمالا في الحياة اليومية و كونه جزء لا يتجزأ منها إلا أنه في هذه الفترة و بالرغم من منافعه سيكون أكبر خطر على صحتك أنت وعائلتك بدرجة أولى, وبهذا الصدد نجد فيروس كورونا من أقوى و أذكى الفيروسات التي تجد من متل الأجهزة التي تحظى بتلامس بين البشر هي وسيلتها لتنتقل وتصيب كل فرد بالعدوى, حيت في هذه التدوينة سنقدم لك توصيات مقدمة من مدونة المحترف بخصوص الأجهزة المحمولة كونها أكثر الناقلات لفيروس كورونا.

الهاتف أكثر المسببات لعدوى كورونا

هاتفك سيصيبك بعدوى كورونا وهذا احتمال كبير في كون أن الفيروس نفسه يستطيع العيش على الأسطح الزجاجية لعدة ساعات و مع درجت الحرارة الملائمة ستمتد المدة إلى أيام لهذا كن حدرا, باتخاذ التوصيات بعين المسؤولية كونك أنت عزيزي و عزيزتي المسؤولون على سلامتكم و سلامة عائلتكم.

تعقيم الهاتف باستمرار

عملية التعقيم تلعب الدور الأكبر خصوصا في هذه المرحلة كون الفيروس نفسه في مرحلة نشطة أي أنه في المرحلة التي يتكاثر بها جراء انتقاله بالعدوى و كما أشرنا ان تمت آخر الدراسات بكون الفيروس نفسه يبقى لفترات طويلة تمتد لأيام على الأسطح الزجاجية حتى يتشبث بأيدي ملامسة للسطح لينتقل عبر الفم أو العين أو الأنف إلى داخل الجسم, ولهذا مسألة التعقيم تعد عملية في غاية الإلحاح.

مهم للغاية : ” إذا كنت لا تزال تبحت عن كيفية التعقيم يمكنك أن تقوم بإطلالة خفيفة على هذا المقال التي ستفيدك لتكتسب فكرة حول تعقيم الأجهزة المحمولة “

لا تقم بإعارة جهازك لأي أحد

نعم عزيزي عزيزتي في هذه المرحلة أنت المسؤول أو لنقرب الصورة أكثر أنت الحارس الشخصي المسؤول على حراسة و سد الثغرات التي من الممكن أن ينتقل بواسطتها الفيروس إليك, صار الوضع أكثر حساسية و لا سيماً أن فيروس كورونا لا يجد حدود لتنقله بين أسطح الأشياء و الأكثر أنه لا يتأثر إلى بعد مرور مدة طويلة من الزمن وهذا ما يرشح فيروس كورونا أنه فيروس قوي, لهذا لا تقم بإعارة هاتفك لأحد في هذه المرحلة الحرجة ربما أنت تحرص على تعقيم يديك و هاتفك بكونك أنت من تستخدمه لكن مادا عن الشخص الذي تود أن تعير هاتفك له هل يقوم بما تقوم به من احتياطات لهذا خد حدرك.



لا تضع الهاتف فوق أي سطح

من المستحسن ان تقوم بترك هاتفك في جيبك خصوصا إذا كنت خارج البيت من أجل قضاء بعض الضروريات, وفي نطاق هذه الزاوية الكثير من مستعملي الهواتف بشكل تلقائي في حال اقتنائهم للمشتريات و بالفترة التي يقومون بتأدية ثمن ما تم اقتناؤه يقومون بوضع الهاتف على سطح منضدة صاحب المحل ( أو أي سطح هو مشكوك ) وهذه الحركة هي كافية لحمل عدد مهم من الفيروسات و البكتيريا على الهاتف بدلك التلامس القصير بين المنضدة و الهاتف, ليكون هو السبب في انتقال فيروس كورونا إلى داخل بيتك.



لا تعطي هاتفك لأطفالك

فيروس كورونا لا يعرف صغير و لا كبير كل ما يعرفه هو الانتقال و التسبب بالعدوى المميتة, وهذه الخطوة تبقى على عاتقك, حيت كونكم أنت عزيزي و عزيزتي المسؤولين على سلامتك أفراد عائلتكم لا تدعوا عدوى فيروس كورونا تنتقل إلى أطفالكم أو شيوخكم بكونهم هم الحلقة الأضعف حتى تتأكدوا من عملية التعقيم الجيدة للهواتف لتنزعوا كامل الشكوك.

