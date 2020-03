“كيف يشعر العالم” : هذا الموقع عبارة عن خريطة تفاعلية لمعرفة الحال المزاجية لأي منطقة في العالم

نحن نعيش بضعة أسابيع ، حيث من الطبيعي أن نعاني من أمزجة مختلفة اعتمادًا على اليوم. “How is the World?” إنه مقع ويب مهمته تصور كيف تشعر كل منطقة في العالم.



يؤكد منشئوه أن “الغرض” من هذا الموقع “هو إظهار كيف يشعر العالم من خلال الإحصائيات البسيطة”. وحذروا من أن “هذه البيانات لا ينبغي أن تؤخذ كمرجع موثوق به حول ما يشعر به الكوكب” ، لكن الحقيقة هي أن تشغيله مثير للاهتمام للغاية.

عندما ندخل هذا الموقع ، سنرى خريطة العالم التي تظهر فيها ألوان مختلفة. بالإضافة إلى ذلك ، يوجد على الجانب الأيمن رسم بياني يشير إلى ما يمثله كل من هذه الألوان.

الأخضر يعني السعادة ، مروراً باللون الأصفر الذي يمثل “طبيعي” والأحمر “حزين جداً”. في لمحة سريعة ، يمكننا أن نعرف كيف يشعرون في كل بلد.



بالإضافة إلى ذلك ، من خلال النقر على كل بلد ، سنرى بدوره كيف تشعر المناطق المختلفة التي تشكله . إنها منصة لديها وقت قليل جدًا ، لذلك سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف تتطور هذه الألوان حيث يشير المزيد من المستخدمين إلى ما يشعرون به.

إذا ضغطنا على الزر الذي يقول “Share how you feel ” ، فستتاح لك أيضا الفرصة لاختيار الرموز التعبيرية التي تمثل ما تشعره به لمشاركة حالتك المزاجية مع الموقع . النقطة الإيجابية هي أنك لن تحتاج إلى التسجيل للقيام بذلك.

رابط الموقع : How is the World?