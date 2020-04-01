طريقة جديدة من السلطات الروسية للتأكد من احترام المواطنين للحجر الصحي

تجد السلطات العالمية صعوبة كبيرة في فرض إجراءات الحجر الصحي، حيث ما زال الكثير من المواطنين عبر العالم يرفضون التقيد بهذه الإجراءات، وفي وقت حاولت فيه الكثير من الدول فرض إجراءات صارمة، فإن هناك طرقا تكنولوجية أخرى للتأكد من تقيد المواطنين.

و يبدو أن السلطات في روسيا قد قررت القيام بإجراء جديد للتثبت من قيام المواطنين فعلا باحترام إجراءات الفرض الصحي، و يتعلق الأمر بإجراء كانت قد طبقته السلطات الصينية خلال الفترة الماضية في مدينة ووهان بؤرة تفشي وباء فيروس كورونا من أجل الحد من انتشار هذا الوباء بين المواطنين، و يتعلق الأمر بتقنية أكواد QR Code.

فحسب وسائل الإعلام الروسية، فإن السلطات في روسيا و بالضبط في العاصمة موسكو كانت سباقة لإقرار نظام الحظر الصحي المنزلي، و لمراقبة هذا النظام و مدى التزام المواطنين به، فإن السلطات فرضت على جميع المواطنين في موسكو التسجل في موقع خاص بهذا الشأن يقوم بتوليد QR Code، وفي كل مرة يقوم فيها المواطن بالخروج لحالة خاصة يكون عليه أن يتم مسح هذا الكود من طرف قوات الأمن لتكوين تأريخ خاص بكل مواطن للتأكد من احترامه لقانون الحظر.