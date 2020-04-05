كيف تحمي نفسك أثناء استخدام تطبيق Zoom

أزمة تفشي فيروس كورونا ” covid-19 ” في ازدياد وهذا ما يلزم على المستخدمين دوي الأعمال الخارجية أن يستعينوا بتطبيقات لإجراء الاتصالات لتتبع أنشطتهم المعتادة من المنزل, لكن ما صار يصادف في هذه الأواخر أن المخترقين دوي السمعة السيئة لم يكتفوا مما يعانيه العالم بل أخدوا في شن هجومات إلكترونية للإطاحة بمعلومات المستخدمين و كان أكثر توجهه في هذا النطاق هو تطبيق zoom الذي يستعمل لإجراء المحادثات.

تدابير ضد الهجمات أتناء استخدام تطبيق Zoom

تطبيق zoom من أقوى التطبيقات و الأكثر شعبية بين مستخدمي العالم الرقمي و أيضا بكونه و سيلة مستهلكة و سهلة الاستعمال كونه يتم إجراء من خلاله اتصالات مرئية جماعية مما يرشحه كأفضل تطبيق لعمل الاجتماعات عن بعد عن طريق شبكة الأنترنيت, و هذا ما جعل أعين المخترقين و مجرمي العالم الرقمي في أن يصَوبوا أنظارهم نحوه للإطاحة بمعلومات تعود عليهم بآلاف الدولارات, و بالفعل ليست كأي معلومات فهنا نتحدث عن معلومات يتم نقلها في الاجتماعات أي بخلاصة المعلومات السرية.

ليس هذا وفقط بال تمت برمجت برمجيات خبيثة لكي يتم تناقلها بين التطبيقات المزيفة من zoom التي يتم تحميلها من مواقع تنتحل شركة zoom الأصلية, حيت وجد أنه تمت أسماء لنطاقات أنترنيت ” Domain ” تحتوي على كلمة zoom مما يرجح أنه جل تلك النطاقات هي نطاقات تم إنشاءها للإطاحة بمستخدمي تطبيق زوم عن طريق التصيد و الخطر الأكبر يستهدف تطبيق zoom المكتبي ( نسخة الحاسوب ).

تدابير يجب مراعاتها لحمايتك

كل هذا الذي تم ذكره سيستدعي منك أن تستخدم تطبيق zoom لإجراء محادثاتك و اجتماعاتك لكن بالمقابل أخد الحيطة و الحدر حيت ما عليك أن تقوم بمراعات هذه النقاط كأهم شروط من أجل أن لا تقع لا أنت و مقابلتك ضحية لسرقة و انتهاك لخصوصية من طرف المخترقين حيت في ما يلي تبقى هذه التدابير مهمة من أجل سلامتك و سلامة بياناتك:

تحديث التطبيق بشكل دوري: هنا التحديثات تعمل على إصلاح الثغرات الأمنية التي يتم اكتشافها.

ضبط كلمة مرور لولوج المحادثة: عند جدولة اجتماع على Zoom, يمكنك تحديد خيار طلب كلمة مرور الذي سيطالبك بإنشاء كلمة مرور للمشاركين لتأكد من أنهم هم المدوون الحقيقيون.

تفعيل غرفة الانتظار الافتراضية: يمكنك أيضا تحديد خيار (غرفة الانتظار) Waiting Room, الذي يسمح للمضيف بإنشاء غرفة انتظار افتراضية وبالتالي يمنحه خيار تأكيد المشاركين الحقيقين.

عدم الضغط على عناوين URL مشبوهة أو تثبيت ملفات عشوائية: حيت في بعض الأحيان قد ترى كلمات مثل: ” Zoom ” ضمن اسم نطاق وتفترض أنها آمنة ولكن لا تثق بها بسهولة خاصة إذا كانت من مرسل غير معروف.