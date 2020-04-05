أخيرا.. النسخة المكتبية من تطبيق فيسبوك مسنجر أصبحت متوفرة

أخيرا و بعد طول انتظار و الكثير من المطالبات من طرف المستخدمين، أطلق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك النسخة المكتبية لتطبيقه للدردشة و التراسل الفوري فيسبوك مسنجر على كل من نظامي ويندوز و ماك، و هو ما سيجع من السهل على المستخدمين التواصل عبر حواسيبهم الشخصية.

و قد أصبح ابتداءا من اليوم بإمكان المستخدمين الولوج للنسخة المكتبية لتطبيق فيسبوك مسنجر على النظامين سواء من على مايكروسوفت ستور أو كذلك ماك آب ستور، حيث أن الجميل في هذه النسخة المكتبية أنها توفر كل المميزات المتوفرة في النسخة المحمولة، سواء تعلق الأمر بإرسال الرسائل أو كذلك إجراء الاتصالات الصوتية و المرئية كما أن هذه النسخة تتوفر على ميزة الوضع المظلم التي بدأت فيسبوك بالفعل في إدراجها في النسخة المحمولة.

و رغم أن فيسبوك كانت قد أعلنت منذ فترة أنها تعمل على إطلاق النسخة المكتبية من تطبيق فيسبوك مسنجر و هو الأمر الذي كان يطالب به الكثير من المستخدمين منذ مدة، إلا أنه من الواضح أن فترة الحجر الصحي و تسابق المستخدمين نحو تطبيقات التراسل و المؤتمر عبر الفيديو دفع فيسبوك للتسريع بهذه الخطوة.

