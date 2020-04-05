تقرير: يوتيوب ستطلق منافسا لـ TikTok

منذ ظهر خلال السنوات القليلة الماضية تحول تطبيق TikTok الصيني إلى جالب للمستخدمين خصوصا من فئة الشباب و المراهقين، حيث يمنحهم إمكانية إنشاء فيديوهات قصيرة و مضحكة من بضعة ثواني تنتشر بسرعة على مستوى العالم، و يبدو أن هذا النجاح سيدفع يوتيوب إلى الرد.

و كان تطبيق TikTok أصيح في فترة قصيرة واحدا من تطبيقات الفيديو المشهورة على مستوى العالم و سحب البساط من تحت تطبيقات مشابهة ك سناب شات و منافسة كـ يوتيوب، هذه الأخيرة يبدو أنها تجهز لرد عملي جديد على التطبيق الصيني TikTok من خلال خدمة جديدة تعتزم تقديمها في الفترة القليلة المقبلة.

التقرير الجديد نقله الموقع المتخصص و المعروف The Information، حيث أشار هذا الأخير أن يوتيوب تعتزم إطلاق خدمة داخل تطبيقها الرئيسي ستكون شبيهة تماما بـ TikTok و تمكن المستخدمين من إنشاء مقاطع فيديو قصيرة لهم، حيث ستكون أمامهم مكتبة كبيرة من الموسيقى و المؤثرات الصوتية، و سيكون إسم هذه الخدمة الجديدة Shorts.

