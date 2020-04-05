تقارير: مايكروسوفت تلغي جميع فعاليتها بسبب فيروس كورونا إلى غاية يونيو 2021

يواصل وباء فيروس كورونا المستجد التأثير بشكل كبير على مصالح شركات التقنية العالمية و من بينها شركة مايكروسوفت، و التي كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها قررت إلغاء مؤتمرها للمطورين Microsoft Build developer conference 2020 على غرار العديد من الشركات الأخرى المنافسة.

و كانت مايكروسوفت أعلنت رسميا عن إلغائها مؤتمرها الشهير للمطورين Build في نسخته لهذا العام و التي كان من المقرر لها أن تنعقد كما العادة في ربيع هذا العام، لتلتحق بذلك بعدد من الشركات الآخر التي اتخذت نفس القرار كفيسبوك التي أعلنت عن إلغاء مؤتمرها للمطورين F8 و قبلها جوحل مع فعالية Google I/O و قبلهما الكثير من شركات ومؤتمرات التقنية العالمية المعروفة كـ Mobile World Congress 2020.

لكن يبدو أن الأمر لن يتوقف على الأسابيع و الشهور القادمة، حيث نقلت وسائل إعلام متخصصة عن الناطق الرسمي باسم شركة مايكروسوفت أن هذه الأخيرة قررت إلغاء جميع مؤتمراتها و فعاليتها التقنية إلى غاية يونيو 2021، و ذلك بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

