تقارير: ميزة جديدة على واتس آب

يبدو أن واتس آب تستعد أخيرا لإطلاق ميزة جديدة انتظرها الكثيرون، و هي الميزة التي كشفتها تقارير صحفية مختصة خلال الساعات القليلة الماضية، و يتلق الأمر بإمكانية استخدام حساب واتس آب على أكثر من جهاز، و هي الميزة التي طالب بها الكثيرون في السابق.

و كما العادة في هذه الظروف فإن موقع WABetaInfo المتخصص كان سباقا في نشر هذه المعلومة، حيث رصد الموقع هذه الميزة الجديدة في النسخة التجريبية لواتس آب، حيث ستسمح هذه الميزة الجديدة بالولوج إلى حساب المستخدم على واتس آب من أكثر من جهاز كالهواتف الذكية و الحواسيب اللوحية، و الأمر مختلف عما هو عليه الحال بالنسبة لواتس آب ويب.

Testing 👀

When someone adds a new device in his WhatsApp account, you will be notified because encryption keys change.



Available in future for iOS and Android! pic.twitter.com/WqrM6cRHWW — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 24, 2020

و يقول موقع WABetaInfo أن الميزة الجديدة ما زالت في طور التحديث و التطوير، و بالتالي فمن غير المتوقع أن تكون متوفرة في التحديث المقبل لتطبيق واتس آب، و لكنها بالمقابل تفتح بابا كثيرا بالنسبة للمستخدمين الذين ينتظرون هذه الميزة منذ فترة طويلة، و هكذا فإنه في حالة إضافة حساب المستخدم على جهاز آخر سيتم فورا إشعار المستخدم بذلك.

