تعرف على الفرق بين تشفير AES و TKIP في الشبكات وأيهما أفضل

كل فترة يتم إبتكار بروتوكولات حماية جديدة من أجل زيادة أمان شبكات الوايفاي وكان من أفضل تلك البروتوكولات WPA2 والتي تعتمد على بروتوكولات فرعية AES \ TKIP من أجل التشفير وقد تتسبب إحداها في مشاكل في الشبكة أن لم يتم إختيار المناسب منها وعلى الرغم من كون AES طريقة التشفير الأكثر أمانًا ولكن يعتقد العديد أنه يسبب مشاكل وبطئ في الإتصال لذلك لا يزال العديد من الأشخاص يختارون TKIP ولكن الحقيقة هي أن WPA2-AES هو اتصال أقوى وأسرع للأسباب التالية.



من المعلوم أن تشفير TKIP قدم ترقية أمنية كبيرة لتصحيح ضعف تشفير الـ WEP الذي يكشف مفتاحك بعد ملاحظة كمية صغيرة من حركة مرور البيانات ولكن عند إعتراض كمية أكبر من البيانات المتدفقة وتحليلها يمكن عرض البيانات في نص عادي بدلاً من النص المشفر بتقنية TKIP أما AES فهي خوارزمية تشفير منفصلة تمامًا وأعلى بكثير من أي أمان توفره TKIP ولا تحتوي على أي من نقاط الضعف التي كانت موجودة في TKIP حيث يدعم مستويات التشفير (128، 192، أو 256 بت) وبالتالي لا يمكن اختراقه نظريًا لأن قوة الحوسبة الحالية ستستغرق أكثر من 100 مليار سنة للعثور على الحل الصحيح لخوارزمية التشفير.



ويوفر تشفير WPA2-AES سرعات قصوى قصوى تبلغ 3.46 جيجابت في الثانية في الظروف المثلى أما TKIP يوفر سرعة اتصال تقدر بـ 54 ميجابايت في الثانية ولكنه قد يكون مناسباً للأجهزة القديمة