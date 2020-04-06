شركة Adobe تكشف عن ميزة بث مباشر ستتم إضافتها إلى خدمات سحابتها الإبداعية

كشفت شركة Adobe عن عزمها على تطوير إحدى الميزات الجديدة كليا، و التي ستكون سببا في الرفع من مستوى الأداء، و كذلك الإقبال على الخدمات الخاصة بسحابتها الإبداعية أو Creative Cloud، و يخص هذا التجديد المطروح ميزة “البث المباشر” التي تمكن للمستخدمين إمكانية الخروج في بث مباشر و كذلك مشاركة الروابط مع مستخدمين من أماكن أخرى و المتواجدين على نفس المنصة، و إضافة إلى هذه الأشياء يمكن أن يتم وضع التعليقات في نفس اللحظة التي يتم فيها البث.

و تم الكشف على هذه الميزة الجديدة التي تم تطويرها بشكل جدري، خلال المؤثمر السنوي الخاص بالشركة Adobe Max، هذا و لا تزال الميزة في الطور التجريبي و يمكن فقط للمستخدمين من القائمة البيضاء الذين لديهم إمتيازات خاصة في نسخة Adobe Fresco الولوج لها.

و قال المدير العام للمنتجات في الشركة “سكوت بيلسكي Scott Belsky” أن طربقة عمل هذه الميزة الجديدة من الشركة و المتمثلة في Creative Cloud تشبه إلى حد ما ميزة البث المباشر المتواجدة على منصة “تويتش Twitch”.

و تجدر الإشارة إلى أن الإختلاف بين البث المباشر في هاتين المنصتين، سيكون بالنسبة لCreative Cloud كبير الحجم، حيث سيتم إستخدام هذه الميزة لأغراض تعليمية موجهة في أول مقام للمستخدمين الذين يطمحون لمعرفة طريقة إستخدام بعض الأدوات المعينة.

و نؤكد أن الهدف من وراء طرح هذه الميزة المتعلقة بالبث المباشر من طرف شركة Adobe في سحابتها الإبداعية كما أفادت بعض المصادر، سيكون هو جعل المحتوى الذي يتم عرضه محتوى أكثر فائدة، و أكثر تشاركية، و ذلك بشكل مختلف كليا عن الطريقة المعهودة و القديمة المتعلقة بمعرفة دور أو كيفية إستخدام أدوات معينة، و سيدعم هذا الأمر في البرامج الخاصة بالشركة على مقاطع الفديوهات على المنصة Youtube.

و من خلال ضمان هذه الميزة المتعلقة بالبث المباشر، سيتم الأمر مثلما لو أن المستخدم يجلس جنبا لجنب مع مصمم الميزة، و يتشارك معه عبر التعليقات المواضيع و الإستفسارات بحرية مطلقة و مع وجود العديد من المصممين كذلك، و هذا يمثل قفزة نوعية في مجال التواصل بين المستخدمين و المصممين.