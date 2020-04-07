بعد اشتداد المنافسة بين تطبيقات التواصل خلال الحجر الصحي.. سكايب تتخذ خطوة جديدة.

خلال فترة الحجر الصحي تزايدت المنافسة بشكل كبير بين تطبيقات الدردشة و التراسل الفوري، فقد فرض النظام الجديد على المستخدمين المعزولين في بيوتهم التواصل مع عائلاتهم و أحبائهم عبر هذه التطبيقات، و هو ما دفع عدد من التطبيقات الجديدة إلى البروز فيما دفع التطبيقات المعروفة الى اتخاذ إجراءات جديدة لضمان المنافسة.

و في الوقت الذي تحدثنا فيه خلال الأسبوع الماضي عن تطبيق Zoom الجديد و الذي أصبح يحصد الكثير من الإعجابات و تضاعف عدد مستخدميه ليصل إلى 200 مليون مستخدم نشيط، فإن تطبيق سكايب الشهير و التابع لشركة مايكروسوفت لا يريد في هذه الظرفية بالضبط أن تخرج الأمور من تحت سيطرته، لذلك أعلن التطبيق عن خطوة غير معروفة للزيادة في شعبيته في ظل المنافسة المتزايدة.

مايكروسوفت أعلنت أنه أصبح بإمكان المستخدمين استخدام ميزة Skype Meet Now و هي ميزة كانت متوفرة في السابق لكن مايكروسوفت ركزت عليها في هذه الفترة حيث تشهد المنافسة تزايدا كبيرا، حيث سيصبح بإمكان المسنخدمين توليد رابط على موقع سكايب و إرساله لإصدقائهم لبدأ محادثة مباشرة من دون الحاجة لأن يكون لديهم حسابات على سكايب أو حتى الدخول من واجهة البرنامج، لأن هذه الميزة مدعومة من متصفحي مايكروسوفت إيدج و جوجل كروم.

و لتجريب هذه الخاصية بالإمكان القيام بذلك عبر موقع سكايب.

