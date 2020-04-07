تقرير: متصفح مايكروسوفت إيدج يزيح متصفح موزيلا فايرفوكس!

في الوقت الذي يعتبر فيه متصفح جوجل كروم هو المتصفح الأكثر استخداما على الويب، فإن متصفح موزيلا فايرفوكس ظل لفترة طويلة المتصفح الثاني الأكثر شعبية، لكن يبدو أن ذلك لم يعد من المسلمات بعد الآن، و ذلك بعد أن حققت مايكروسوفت و متصفحها “المتجدد” إيدج.

و كما في كل شهر فإن مكتب الدراسات المتخصص NetMarketShare تكشف في تقريرها الشهري عن أكثر متصفحات الويب استخداما من طرف المستخدمين، و كما العادة فإن المفاجأة لم تكن في المتصفح الأكثر استخداما و هو بالضرور متصفح جوجل كروم حيث تيسطر جوجل على هذا السوق، لكن كانت المفاجأة بوصول متصفح مايكروسوفت إيدج للمركز الثاني متفوقا بذلك على صاحب المركز الثاني سابقا موزيلا فيرفوكس.

و هكذا فإن أرقام NetMarketShare للشهر الماضي تشير إلى أن جوجل كروم هو المتصفح الأول استخداما بحصة سوق تصل إلى 68,50 في المئة فيما و لأول مرة حل متصفح مايكروسوفت إيدج بعيدا في المركز الثاني ب 7,59 في المئة من حصة السوق متفوقا على موزيلا فايرفوكس المتراجع إلى المركز الثالث بنسبة 7,19 في المئة ثم إنترنت إكسبلورر 5,60 في المئة و سفاري ب 3,62 في المئة.