سلطات نيويورك تحظر تطبيق Zoom بسبب مخاوف من عدم احترام الخصوصية

يواصل تطبيق المؤتمر بالفيديو Zoom إثارة الكثير من الجدل فيما يتعلق بالجانب الأمني، رغم النجاح الكبير الذي حققه في الفترة الماضية مع تطور وباء فيروس كورونا ودخول تدابير الحجر الصحي حيز التنفيذ في أغلب دول العالم، و هو ما دفع الكثيرين للاستعانة بتطبيقات مماثلة.

و كان تطبيق ZOOM أن عدد مستخدميه النشيطين بلغ حاليا 200 مليون مستخدم نشيط، لتزداد بذلك شعبية هذا التطبيق رغم التقارير و الأحداث التي وقعت في الفترة الأخيرة و التي أكدت ضعف الأمن على مستوى التطبيق خصوصا قضية التشفير من الطرف إلى الطرف، و كان مطوروا التطبيق وردا على هذه النقطة قد أكدوا أنهم ما زالوا يعملون على ذلك و أن المدير التنفيذي للشركة سيعقد كل أربعاء ندوة على المباشر يكشف فيها مدى التطور الحاصل في هذه النقطة.

أما هذه المرة فإن قسم التعليم في ولاية نيويورك الأمريكية أعلن عن حظر استخدام تطبيق ZOOM من طرف المعلمين و الطلاب على حد سواء و بدلا من ذلك فقد طالب قسم التعليم المتدخلين في القطاع التعليمي بالانتقال نحو تطبيق Microsoft Teams في أسرع وقت ممكن، حيث يأتي ذلك على خلفية الكثير من التقارير التي تشير إلى ضعف التطبيق في تقديم الحماية للمستخدمين خصوصا مع ظهور محتويات إباحية و عنصرية أثناء الاتصالات المباشرة، بالإضافة إلى تسجيل حوادث انضمام أشخاص إلى المحادثات المباشرة من دون إذن.